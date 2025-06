Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se në gjithë Kroacinë, policia ka marrë raportime për gjoja mjete shpërthyese të vendosura në ndërtesat e autoriteteve gjyqësore dhe policë piroteknikë janë dërguar në të gjitha lokacionet për të verifikuar vërtetësinë e raporteve.

Policia njoftoi fillimisht se raportime anonime në lidhje me mjete shpërthyese gjoja të vendosura në një numër të madh objektesh/ndërtesash të organeve të drejtësisë në zonat e 18 nga 20 administratat policore me seli në Zagreb, Split, Rijekë, Osijek, Slavonski Brod, Vukovar, Bjelovar, Sisak, Varazhdin, Zadar, Dubrovnik, Shibenik, Karllovac, Gospiq, Pula, Virovitica, Çakovec dhe Koprivnica.

Më pas, raporte anonime u pranuan në dy departamentet e mbetura të policisë - Krapina-Zagorje dhe Pozhega-Sllavonia.

Në të gjitha lokacionet janë dërguar punonjës policie nga shërbimi kundër shpërthimit për të verifikuar vërtetësinë e raportimeve dhe për të ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme brenda juridiksionit të tyre, me qëllim mbrojtjen e sigurisë së qytetarëve.

Qytetarëve u kujtohet sjellja vetëmbrojtëse dhe ftohen të njoftojnë policinë në numrin 192 nëse shohin objekte ose persona të dyshimtë.

Qeveria të hënën për agjencinë shtetërore të lajme Hina, tha se nuk kanë marrë asnjë informacion për bombën, siç raportojnë disa portale, dhe për pasojë nuk është ndërmarrë asnjë masë, gjegjësisht evakuim i punonjësve të Banski Dvorit.

Në të njëjtën kohë, Qeveria njoftoi se të gjitha shërbimet kompetente po veprojnë në bazë të raportimeve për bomba në gjykata në disa qytete.

Kryetari i Gjykatës Supreme, Radovan Dobroniq, tha për HRT-në se oficeri i policisë gjyqësore e ka informuar për informacionin gjatë një takimi me delegacionin e Gjykatës Supreme të Ukrainës dhe se i duket se ka lidhje me të.

Që nga mëngjesi, gjithnjë e më shumë departamente policore në vend raportojnë të tilla raporte në gjykata.

Për momentin janë duke u bërë kontrolle dhe procedura për të përcaktuar nëse raportimet janë të rreme.

Në emailin kërcënues thuhet se “Ndërtesat do të shemben. Mos e injoroni këtë. Është vendosur një bombë”.

Policia e Istrias dhe e Brod-Posavinës raportoi se kishte marrë raporte të tilla në disa gjykata të Istrias dhe në dy gjykatat më të larta në Slavonski Brod.

Denoncimet për bomba të vendosura nuk pranohen vetëm nga gjykatat, por edhe nga institucione të tjera, kryesisht shkolla.

Dy javë më parë, policia e Zagrebit arrestoi një të mitur, i cili raportoi rrejshëm me email për mjete shpërthyese të vendosura në tri shkolla në Trešnjeveca dhe një objekt shëndetësor në rrugën Klaićeva.

Policia bën me dije se çdo informacion ose njoftim të marrë për mjetet e mundshme shpërthyese e merr jashtëzakonisht seriozisht, me kujdes dhe me shpejtësi kryen kontrolle në terren, e kështu ka qenë edhe në këto raste konkrete.