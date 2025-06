Është tërhequr kandidati i vetëm serb për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut, ka bërë të ditur zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.

Elezi ka thënë për KosovaPress se vendimin për tërheqje, Aleksandar Arsenijeviq, e ka dorëzuar më 2 dhjetor, e që siç tha ai, është brenda afatit ligjor të vendosur nga KQZ-ja.

“Mund t’jua konfirmoj se më 2 dhjetor 2022, brenda afatit ligjor të vendosur nga KQZ-ja për tërheqjen e subjekteve politike, kemi pranuar njoftimin për tërheqjen e kandidatit të Iniciativës Qytetare “Srpski Opstanak”, Aleksandar Arsenijeviq, nga gara për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut. Në arsyetimin me shkrim që kemi pranuar, ai ka tërhequr kandidaturën e tij me vullnet të lirë”, tha Elezi.

Zgjedhjet në komunat me shumicë serbe Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan, sipas vendimit të presidentes Osmani pritet të mbahen me 18 dhjetor pasi përfaqësuesit e serbëve nepër institucione dhanë dorëheqje nga organet e shtetit në vazhdën e tensioneve lidhur me targat ilegale.