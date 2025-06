Për shkak të interesimit të madh të tifozëve për ndeshjen çerekfinale të kampionatit botëror të futbollit ndërmjet Kroacisë dhe Brazilit, agjencitë e udhëtimit po prezantojnë fluturimet çarter për në nga Kroacia për në Doha, kryeqytet i Katarit, ku edhe pritet që të ketë shumë më shumë tifozë kroatë sesa në ndeshjen kundër Japonisë.

“Disa nga anëtarët tanë po prezantojnë chartera shtesë nga Zagrebi për të plotësuar kërkesën, kështu që edhe pse kërkesa është më e vogël se kur kishte konkurse të tilla në Evropë, agjencitë ende vërejnë një rritje të kërkesës me përparimin e ‘vatrenive’. Përveç Dohas, pra Katarit, kërkesa është në rritje dhe pas Dubait, nga ku kombinohen fluturimet për në Doha”, tha presidenti i Shoqatës së Agjencive Kroate të Udhëtimit, Tomislav Fain, për agjencinë shtetërore të lajmeve Hina.

Deri më tani, tifozët kroatë kanë udhëtuar kryesisht në Botërorin e Katarit përmes Dubait, ku kanë qëndruar dhe kanë shkuar në ndeshjet e Katarit me avion, ka pasur edhe fluturime nga kompani me kosto të ulët dhe sigurisht kanë arritur, thotë Fain.

Sipas Fain, tifozët duhet të shpenzojnë nga 1400 deri në 2000 euro për fluturimet çarter të cilët përfshijnë transportin deri te stadiumi dhe shoqërimi gjatë rrugës, duke përjashtuar qëndrimet gjatë natës). Rritja e kërkesave për këto aranzhmane është shtuar pas fitores së fundit kundër Japonisë.

Ndryshe, të premtën për të tretën herë me radhë, në një kampionat botëror do të ndeshen Kroacia dhe Brazili. Bilanci i ndeshjeve të kaluara është në favor të “karaokëve”, të cilët ndeshjet zyrtare me Kroacinë në Gjermani në vitin 2006 dhe Brazil në vitin 2014 i përfunduan me rezultat pozitiv.