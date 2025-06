Ministri i Jashtëm Mevlüt Çavuşoğlu do të mbajë fjalën e hapjes në ditën e dytë të Forumit të TRT World, i cili u mbajt për të gjashtën herë këtë vit dhe ku morën pjesë rreth 100 folës me famë ndërkombëtare nga 40 vende. Hapja do të fillojë në orën 10:00 me orën lokale në Hotelin Hilton Istanbul Bomonti dhe Qendrën e Konferencave.

Ministri i Jashtëm Mevlüt Çavuşoğlu do të mbajë fjalën e hapjes në ditën e dytë të Forumit të TRT World, i cili u mbajt për të gjashtën herë këtë vit dhe ku morën pjesë rreth 100 folës me famë ndërkombëtare nga 40 vende. Hapja do të fillojë në orën 10:00 me orën lokale në Hotelin Hilton Istanbul Bomonti dhe Qendrën e Konferencave.

Në ditën e parë të aktivitetit, fjalimet hapëse u mbajtën nga Presidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve në Presidencën e Türkiyes Fahrettin Altun, Drejtori i Përgjithshëm i TRT Mehmet Zahid Sobaci dhe Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy.

Në ditën e parë të programit të forumit u mbajtën panele me temat: "Ushqyerja e botës: Sigurimi i sigurisë ushqimore globale në kohë krize", "Dezinformimi: mbrojtja e së vërtetës në epokën digjitale" dhe "Kriza energjetike dhe ndryshimet klimatike: A është koha për ta kthyer krizën në një mundësi?".

Në ditën e dytë të aktivitetit, ku fjalën e hapjes do ta mbajë Ministri i Punëve të Jashtme Mevlüt Çavuşoğlu, të ftuar të cilët janë ekspertë në fushat e tyre do të diskutojnë temat: "Digjitalizimi: një proces tërheqës për transmetimin publik?". Përtej njerëzimit: Kriza globale e migracionit", "Lufta Rusi-Ukrainë: mësimet e nxjerra", "Raportimi nga fronti: Gazetaria në hijen e luftës".