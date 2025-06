EULEX ka konfirmuar se një bombë çorientuese (shok-bombë) është hedhur ndaj një patrulle vëzhguese të EULEX-it mbrëmjen e kaluar në afërsi të Rudarës.

Sipas EULEX-it, asnjë zyrtar i Njësisë Policore të Specializuar të EULEX-it nuk është lënduar dhe nuk janë shkaktuar dëme materiale.

“Ky sulm, si dhe sulmet ndaj zyrtarëve policorë të Policisë së Kosovës janë të papranueshme. Ne i dënojmë fuqishëm aktet e dhunshme të kryera nga persona të armatosur në pjesën veriore të Kosovës, përfshirë kundër komunitetit ndërkombëtar. EULEX-i do të vazhdojë të punojë me vendosmëri për ta mbështetur stabilitetin e Kosovës, në kuadër të mandatit që e ka, si dhe të kontribuojë për sigurinë e popullatës nga të gjitha komunitetet. Apelojmë te të gjithë ata që janë përgjegjës që të përmbahen nga veprime të tjera provokuese si dhe iu bëjmë thirrje institucioneve të Kosovës që autorët t'i sjellin përpara drejtësisë”, thuhet në një komunikatë të EULEX-it.

Me zgjidhjen e çështjes së targave dhe prolongimin e zgjedhjeve, bandave kriminale në veri të Kosovës u mungon edhe preteksti më i dobët për barrikada dhe sulme të dhunshme ndaj Policisë së Kosovës, shkruan në Twitter, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

"Në bashkëpunim me @NATO_KFOR, Kurti thotë se po punojnë për ta trajtuar situatën shpejt dhe paqësisht.

"Presidenti dhe kryeministri i Serbisë kanë kërcënuar edhe me agresion ushtarak, duke kërkuar që ushtria serbe të kthehet në territorin tonë. Ne nuk kërkojmë konflikt, por dialog dhe paqe. Por, më lejoni të jem i qartë: Republika e Kosovës do të mbrohet - me forcë dhe vendosmëri", shkruan kryeministri Kurti.

Ndryshe, ditë më parë cak i sulmit ishte edhe patrulla e Policisë së Kosovës, ku mbeti i plagosur një pjesëtar i saj.