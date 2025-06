Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, ka deklaruar se situata e sigurisë në vend është stabile dhe Ministria e Punëve të Brendshme po kryen plotësisht dhe me sukses punën e saj për të garantuar sigurinë e çdo qytetari.

Sa i përket aktit monstruoz të kërcënimit me bombë, i cili fillimisht filloi në autobusët e JSP-së, më pas në shkollat ​​e Shkupit dhe në disa qytete të tjera, dhe ditëve të fundit u përhap në qendrat tregtare dhe ndërtesat më të mëdha të banimit, sipas Kovaçevskit ato gjithmonë janë të lidhura me publikun, i cili në fakt është një nga gjërat kryesore në fushën e terrorizmit.

“Shumica e këtyre raporteve kanë të bëjnë me lidhjet VPN të organizuara jashtë vendit dhe është pothuajse e pamundur të zbulohet se nga vjen raporti, sepse VPN-të janë rrjete virtuale private të organizuara në vendet e huaja dhe për këtë arsye ne punojmë me shërbimet partnere”, tha Kovacevski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në një konferencë për media.

Sipas tij, kërcënimet janë rezultat i një lufte hibride dhe mbetet si më parë që shërbimet e tyre së bashku me shërbimet partnere të merren me këtë problem.

Ministria e Punëve të Brendshme po vepron me kapacitet të plotë për kërcënimet me bomba, thotë Kovaçevski, duke shtuar se më 5 dhjetor tashmë është ngritur kallëzim penal kundër një të mituri për terrorizëm, i cili ka dërguar kërcënime me bombë në shkolla.

Kryeministri theksoi se Ministria e Brendshme komunikon çdo ditë me shërbimet partnere, anëtarët e NATO-s dhe ata me të cilët kanë bashkëpunim strategjik.

Në të njëjtën kohë, Kovaçevski thotë se gjatë hetimit të këtyre sulmeve hibride për qëllime gjeostrategjike ose sulme lokale për qëllime të tjera, MPB-ja bën analiza së bashku me shërbimet e sigurisë, Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe Departamentin e Antiterrorizmit.

“Pas çdo raportimi, departamenti i antiterrorizmit i kontrollon të gjitha shkollat ​​në detaje me të gjitha protokollet e vendosura në mënyrë që në një kohë sa më të shkurtër të vërtetohet se këto janë raportime të rreme dhe se detyrat dhe mësimi në shkolla vazhdojnë pa ndërprerje”, tha kryeministri.

Vendet fqinje janë gjithashtu të ekspozuara ndaj këtij lloji të sulmeve në shkallë masive, theksoi Kovaçevski, për shembull raportet e fundit të tilla janë në Mal të Zi, por ka edhe në Serbi, si dhe në vende më të largëta, si Zelanda e Re, Kanadaja etj.

Kryeministri thekson se, sipas ekspertëve, aktivitete të tilla janë shtuar që nga fillimi i luftës në Ukrainë, e cila është më e prekura nga sulme të tilla si në intensitet, ashtu edhe në frekuencë. I pyetur nëse Komiteti Kombëtar për Terrorizmin dhe Ekstremizmin e Dhunshëm ndryshoi protokollet me urdhër të ministrit të Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, Kovaçevski tha se nuk ka informacion dhe tregoi se përgjigjja për këtë duhet kërkuar në Ministrinë e Brendshme.