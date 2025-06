Ballkani i Hapur është gjithëpërfshirës përderisa ka një ftesë për të gjitha vendet e Ballkanit. Nëse një vend ka ndonjë shqetësim për nënshkrimin e një marrëveshjeje, nuk e ka problem të presë, tha sot kryeministri malazez Dritan Abazoviq.

"Çdo gjë që ndihmon në uljen e tensioneve në rajon është diçka që logjikisht favorizon Malin e Zi. Ballkani i Hapur nuk ka asnjë akt themelues që kërkon nga ne të pranojmë ndonjë marrëveshje të veçantë, kështu që atëherë mund të mos jemi në gjendje as të largohemi pa pasoja. Nuk është kështu NATO-ja, as Bashkimi Evropian, është shprehje e vullnetit të mirë të një vendi që dëshiron të ndërtojë një të ardhme të përbashkët me fqinjët rreth temave të caktuara”, tha Abazoviq.

Kryeministri në largim Abazoviq theksoi se nëse Ballkani i Hapur mund të përmirësojë pak bashkëpunimin rajonal, Mali i Zi është aty.

"Nuk do të na dhembë koka nëse do të kemi më shumë bashkëpunim në rajon. Ballkani i hapur është gjithëpërfshirës, ​​ndërkohë që ka një ftesë për të gjitha vendet e Ballkanit. Nëse një vend ka një shqetësim për nënshkrimin e një marrëveshjeje, nuk ka problem të presë ose të mos veprojë”, tha Abazoviq.

Kryediplomati i Maqedonisë së Veriut, Osmani tha se Ballkani i Hapur është një nga 72 iniciativat që përbëjnë “vetëm një pjesë të mozaikut të bashkëpunimit rajonal që do të donim ta ndërtonim”.

Ai theksoi se është e pashmangshme çlirimi i potencialit ekonomik të rajonit, duke shtuar se është e nevojshme të eliminohen pengesat administrative dhe rajoni të komunikojë më mirë.

“Specifika e kësaj nisme është se ajo është autoktone, se trashëgon kulturën e komunikimit pa qenë nevoja të jetë e ftuar nga Brukseli dhe Uashingtoni. Mendoj se nuk e kemi testuar kulturën tonë të komunikimit me njëri-tjetrin dhe kjo iniciativë e ka zhvilluar atë kulturë, por nuk e dimë nëse do të jetë vendimtare”, tha Osmani.

Ai shtoi se kjo nismë është legjitime, duke shtuar se u takon atyre të dëshmojnë se Ballkani i Hapur ka vlerë të shtuar.

“Nëse nuk e tregojmë rezultatin, nëse është vetëm fjalë boshe, me siguri jo vetëm që nuk do të vijnë anëtarët e rinj, por edhe ata që janë brenda do të largohen”, tha Osmani.

Ai tha se Procesi i Berlinit është një ombrellë e bashkëpunimit rajonal, rreth të cilit orbitojnë iniciativa të tjera, duke ia shtuar specifikën ngrehinës së bashkëpunimit rajonal.