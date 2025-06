Asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe propozimi franko-gjerman kanë qenë temë diskutimi sonte në takimin mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe emisarëve të BE-së dhe ShBA-së, Mirosllav Lajçak dhe Gabriel Eskobar, njoftoi ky i fundit.

“Ne do të fillojmë të flasim për zbatimin e asociacionit të komunave serbe. Këtë gjë e kam bërë shumë të qartë, kështu që shpresoj se do ta kalojmë këtë krizë në një të ardhme shumë të afërt. Jam shumë i inkurajuar që përfaqësuesi special i BE-së është këtu dhe gjithashtu shpreha mbështetjen time për përpjekjet e tij për të kaluar në propozimin gjermano-francez”, ka thënë ai.

Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, theksoi se tensionet e krijuara në veri si pasojë e barrikadave të vendosura nga serbët lokalë nuk i ndihmojnë askujt.

"Kemi ardhur në këtë moment dhe nuk dua t’ia drejtoj gishtin dikujt tani, por dua të them se jemi të përkushtuar të bëjmë më të mirën për të gjetur një zgjidhje për këtë situatë”, tha Lajçak. Krahas takimit me kryeministrin Kurti, ai bëri të ditur se sonte do të takohet me drejtuesit e KFOR-it dhe EULEX-it. Ndërsa, për nesër në Beograd, paralajmëroi takim me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Rivendosja e barrikadave në veri të Kosovës dhe sulmet ndaj Policisë së Kosovës, përfshirë atë ndaj patrullës së EULEX-it nga serbët ka ngjallur reagime të shumta nga rajoni dhe vendet e BE-së.