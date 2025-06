Shkaku i emigrantëve të paligjshëm Serbia ka anuluar vizat pa pagesë për Tunizin, Burundin, Guinea-Bissau dhe Indinë. Lajmin e bëri të ditur presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, pas vizitës së barrierave të përkohshme kufitare në pikën kufitare Kelebija-Tompa së bashku me presidenten e Hungarisë, Katalin Novak. “Unë u jam mirënjohës miqve tanë hungarezë që filluam të diskutojmë dhe zgjidhim problemet së bashku në baza javore. Ne morëm dy lloje masash në Serbi. Filluam të pranojmë dhe anulojmë viza falas për disa vende nga të cilat kanë ardhur një numër i konsiderueshëm i migrantëve. Ne përfunduam me katër vende deri më tani për Tunizinë, Burundin, Guinea-Bissau dhe Indinë dhe përafrimin me atë që kërkon BE-ja nga ne. Ne ende nuk kemi marrë masa së bashku me kolegët nga Austria dhe Hungaria", tha Vuçiq.

Ai bëri të ditur se do t'i forcojmë kufijtë drejt Maqedonisë së Veriut, e më vonë edhe ndaj Bullgarisë, sepse këtë vit pothuasje është katërfishuar fluksi i emigrantëve të paligjshëm nga këto shtete.

"Ne kemi penguar 45.965 hyrje të paligjshme vetëm nga territori i Maqedonisë së Veriut. Unë shoh që numri në Hungari është 261.001 dhe kemi marrë një masë tjetër, e cila është një qasje më e rreptë ndaj grupeve të armatosura kriminale. Jo larg nga këtu drejt Suboticës, Paliqit dhe Horgoshit ne kishim më shumë vende të forcave tona të sigurisë dhe konfrontime të armatosura dhe arrestuam më shumë se 600 prej atyre që mendonin se mund të kryenin disa aktivitete të paligjshme me armë dhe të merrnin pjesë në migrimin ilegal. Besoj se do të vazhdojmë të marrim masa për të ruajtur sigurinë dhe sigurinë“, theksoi Vuçiq.