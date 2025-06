Sondazhi i Eurobarometrit tregon se, sipas shumicës dërrmuese të të anketuarve – 85 për qind, rritja e çmimeve të energjisë ka ndikuar në fuqinë blerëse të tyre, njoftoi sot shërbimi i statistikave të Unionit.

Ndërsa 56 për qind besojnë se rritjet e fundit të çmimeve janë kryesisht rezultat i sjelljes agresive të Rusisë, 38 për qind nuk janë dakord.

Sipas sondazhit, 82 për qind e qytetarëve duan që BE-ja të vazhdojë të ndërmarrë veprime për të reduktuar varësinë e saj nga karburantet fosile ruse sa më shpejt të jetë e mundur.

Një shumicë e madhe beson se lufta ruse kundër Ukrainës i bën investimet në burimet e rinovueshme të energjisë edhe më urgjente, dhe 83 për qind besojnë se çmimi i energjisë elektrike nuk duhet të varet nga çmimi i gazit.

Pothuajse gjysma e të anketuarve, 49 për qind, besojnë se masat e marra nga BE-ja për përmirësimin e situatës ekonomike do të kenë ndikim pozitiv, 18 për qind se do të kenë ndikim negativ dhe 22 për qind se nuk do të kenë ndikim.

Sondazhi konfirmon se opinioni publik në BE mbetet në masë të madhe në favor të masave të marra në përgjigje të agresionit rus kundër Ukrainës.

Kështu, 88 për qind mbështesin ndihmën humanitare, 71 për qind mendojnë se është mirë që BE-ja vendosi sanksione ekonomike kundër Rusisë dhe 70 për qind mbështet mbështetjen financiare për Ukrainën.

Ndalimi i mediave në pronësi ruse miratohet me 63 për qind, ndërsa blerja dhe dërgimi i pajisjeve ushtarake në Ukrainë merr një vlerësim pozitiv nga 59 për qind e qytetarëve të BE-së.