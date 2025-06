Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se barrikadat në veri të vendit nuk mund të tolerohen më gjatë dhe shtoi se është i shqetësuar që heqja e barrikadave nuk mund të përjashtojë viktimat dhe për këtë arsye po veprojnë me shumë kujdes.

"Shqetësimi ynë është se heqja e këtyre barrikadave nuk mund të përjashtojë mundësinë e viktimave. Dhe kështu ne duam të jemi sa më të kujdesshëm për t'u siguruar që nuk do të ketë destabilizime dhe se do të ketë paqe dhe siguri relative", tha Kurti për The Guardian.

Kurti po ashtu ka theksuar se shkelja e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë nuk mund të lejohet përgjithmonë dhe se duhet të hiqen sa më shpejt barrikadat në veri të Kosovës, në të cilat kanë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

"Mendoj se partnerët dhe miqtë tanë perëndimorë janë të shqetësuar për lidhjet ndërmjet Beogradit dhe Moskës. Nuk e dimë se si mund të vihen në funksion në rast të rritjes së tensioneve, sipas përshkallëzimit në veri", tha Kurti.

Është dita e njëmbëdhjetë e barrikadave në veri të Kosovës, të cilat janë ngritur nga serbët e Kosovës në shenjë proteste kundër ndalimit dhe arrestimit të bashkatdhetarëve të tyre.

Kryeministrja serbe Ana Bërnabiq tha dje se Brukseli dhe Uashingtoni dëgjojnë nga serbët e Kosovës vetëm kur janë në barrikada dhe shtoi se ata po kërkojnë vetëm të drejtat elementare të njeriut.

Autoritetet e Prishtinës e shohin njohjen e pavarësisë dhe dritën jeshile për anëtarësim në OKB dhe organizata ndërkombëtare si një zgjidhje të përhershme, dhe Beogradi pret një "zgjidhje kompromisi" që do të ruante zyrtarisht dhe ligjërisht integritetin territorial dhe në thelb pushtetin në veri të Kosovës, të cilën Prishtina nuk e pranon.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka takuar sot në Beograd komandantin e forcave të përbashkëta të NATO-s në Kosovë, Stuart Munch, dhe me atë rast ka kërkuar nga NATO-ja që ta mbrojë popullin serb në Kosovë, ka bërë të ditur Vuçiq në profilin e tij në Instagram.

Para se të mbërrinte në Beograd, Munsch tha se KFOR-i po monitoron nga afër situatën në veri të Kosovës dhe është i gatshëm të sigurojë lëvizjen e lirë të të gjitha objektivave.

Komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s u bëri thirrje të gjitha palëve që të ndërmarrin veprime konstruktive dhe të sigurojnë lirinë e lëvizjes në Kosovë.