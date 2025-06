Qindra ekstremistë të krahut të djathtë kërkohen për arrestim në Gjermani, raportoi të mërkurën gazeta Taz me seli në Berlin.

Që nga 30 shtatori, kishte urdhërarreste të hapura për 674 persona nga spektri i ekstremit të djathtë, tha Ministria e Brendshme në përgjigje të një hetimi parlamentar të bërë nga partia e majtë radikale e opozitës E Majta.

Sipas informacioneve, 33 prej urdhrave të arrestit kishin të bënin me “vepër të dhunshme të motivuar politikisht” dhe 151 me “krime me motivim të djathtë” si ekspozimi i simboleve antikushtetuese ose nxitje urrejtjeje.

Rastet e mbetura përfshinin krime të përgjithshme si vjedhje, mashtrime financiare dhe marrje me mashtrim të përfitimeve të mirëqenies sociale.

Ndërmjet marsit dhe shtatorit të këtij viti, 326 urdhërarreste për persona nga spektri i djathtë janë ekzekutuar ose janë zgjidhur ligjërisht, për shembull duke paguar një gjobë, tha ministria.

Njëkohësisht për të njëjtin ose persona të tjerë janë lëshuar urdhërarreste dhe është nisur kontrolli.

Një anëtare e fraksionit të partisë E Majta, Martina Renner, e cila kishte kërkuar hetimin parlamentar, bëri thirrje për rritjen e presionit për të kërkuar për ata ekstremistë të krahut të djathtë që janë në arrati.

“Numri i lartë i urdhërarresteve të hapura tregon se dhuna e krahut të djathtë është një kërcënim i përditshëm edhe përtej bastisjeve spektakolare,” tha ajo për të përditshmen Taz.

Qeveria e koalicionit të qendrës së majtë të kancelarit Olaf Scholz është zotuar vazhdimisht se do të marrë masa më të forta për të kundërshtuar kërcënimin në rritje të paraqitur nga grupet e ekstremit të djathtë.

Vendi ka qenë dëshmitar i rritjes së racizmit dhe ksenofobisë në vitet e fundit të nxitur nga propaganda e grupeve të ekstremit të djathtë, antisemite dhe antimyslimane, duke përfshirë partinë kryesore të opozitës Alternativa për Gjermaninë (AfD).

Terrorizmi i ekstremit të djathtë në Gjermani ka marrë jetën e të paktën 218 njerëzve të pafajshëm që nga viti 1989, sipas Fondacionit Amadeu Antonio me seli në Berlin.

Grupet e të drejtave të njeriut kanë kritikuar prej kohësh autoritetet për nënvlerësimin e kërcënimit dhe moshetimin serioz të krimeve të kryera nga neonazistët.