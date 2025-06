Alarmimet anonime për bomba në rajon kanë targetuar sot edhe Kosovën. Policia e Kosovës informoi se është mbyllur përkohësisht aeroporti ndërkombëtar “Adem Jashari" në Prishtinë.

Sipas Policisë, mbyllja e përkohshme e aeroportit ka ndodhur për shkak të një kanosjeje me mjete shpërthyese.

“Policia e Kosovës, sot në orët e paradites ka pranuar një informacion me përmbajtje kërcënuese, për mjete shpërthyese në aeroportin ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë. Bazuar në këtë informacion, Policia e Kosovës, në bashkëpunim dhe në koordinim me institucionet relevante, ka ndërmarrë veprimet e menjëhershme policore, ku për shkaqe sigurie ka mbyllur përkohësisht aeroportin. Me qëllim të hetimit, kontrollit dhe masave të sigurisë, janë angazhuar njësitet relevante, andaj kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve”, ka bërë të ditur Policia.

Edhe zyra e aeroportit “Adem Jashari” informon se kërcënimet me bombë janë arsyeja e evakuimit të aeroportit. Sipas zëdhënëses së aeroportit Valentina Gara, udhëtarët dhe personeli janë evakuuar me kohë dhe janë të sigurt.