Kjo është periudha më e përshtatshme për përmbledhjen e rezultateve të vitit 2022 në të gjitha sferat, përfshirë edhe atë në kulturë, veçanërisht në artin e shtatë. Dashamirët e filmit presin të zbulojnë se cilët 10 filma kanë hyrë në listën e filmave me fitime më të larta në mbarë botën.

Vazhdimi i "Avatar-it" i James Cameroon arriti të listohet te filmat me fitimet më të mëdha të vitit, pavarësisht se premiera u shfaq më 16 dhjetor. Vendin e tyre në këtë listë e kanë edhe superheronjtë e Marvel-it, si dhe dy filma kinezë. Në vijim, TRT Ballkan ju jep një pasqyrë të dhjetë filmave me fitime më të mëdha, deri më 30 dhjetor 2022.

1. “Top Gun: Maverick” (1.48 miliardë dollarë)Vazhdimi i klasikut të Tony Scott të vitit 1986 është pritur me vlerësime pozitive dhe vlerësime të kritikëve, dhe suksesi i tij mund t'i atribuohet një sërë faktorësh. Një prej tyre është statusi i Tom Cruise si një nga aktorët më të njohur të “gardës së vjetër” që vazhdon të tërheqë shikuesit në kinema. Është fakti që vazhdimi është bërë dekada pas origjinalit dhe ka shumë që duan të shohin personazhet e tyre të preferuar nga filmi kult në aventura të reja.

Suksesi i madh i "Maverick" është në përputhje me vlerësimet e audiencës dhe të kritikës. Filmi tejkaloi ‘Mission Impossible’ të 2018-shit për të vendosur filmin me fitimet më të mëdha të Tom Cruise në arkat botërore, gjithsej 1.48 miliardë dollarë.

2. “Avatar: Rruga drejt ujit” (1.1 miliardë dollarë)

Epi fantastiko-shkencor e James Cameron ‘Avatar: The Last Airbender’ arriti të kryesojë listën e filmave më fitues, edhe pse u shfaq më 16 dhjetor. Filmi fitoi mbi 300 milionë dollarë në arkat e Amerikës dhe 700 milionë dollarë në mbarë botën – për një total prej mbi 1 miliard dollarë, sipas Box Office Guru.

3. Jurassic World: Supremacy (1 miliard dollarë)

Vazhdimi i fundit “Jurassic World” mori shumë më pak vlerësime, por megjithatë arriti sukses të konsiderueshëm në kinema, duke grumbulluar rreth 1 miliardë dollarë.

Përmbledhja e filmit: Katër vjet pas shkatërrimit të ishullit Nublar, dinozaurët tani jetojnë dhe gjuajnë mes njerëzve në gjithë botën. Ky ekuilibër delikat do të ristrukturojë të ardhmen dhe do të përcaktojë, një herë e përgjithmonë, nëse njerëzit janë ende në krye të zinxhirit ushqimor tani që ata ndajnë planetin me disa nga krijesat më të frikshme.

4. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (955 milionë dollarë)

Ndër filmat që arritën sukses këtë vit për nga popullariteti në kinema është filmi “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” me regji të Sam Raimit, i cili fitoi rreth 955 milionë dollarë.

Është një vazhdim i Doctor Strange dhe filmi i 28-të në Universin Kinematik të Marvel, si dhe filmi i parë horror në të. Ndër aktorët që mund të shihen në këtë produksion filmik janë Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong.

5. Minions: The Rise of Gru (939 milionë dollarë)Jo aq simpatik sa pjesët e mëparshme të këtij ekskluziviteti, filmi i animuar "Minions: Rise of Gru" ende mund ta bëjë publikun të qeshë. Në këtë film do të shohim historinë e patreguar të një djali 12-vjeçar, ëndrra e të cilit është të bëhet zuzari më i madh i të gjitha kohërave.

Ky film arriti fitime prej 939 milionë dollarë.

6. Black Panther: "Wakanda Forever" (806 milionë dollarë)

Filmi që "korrigjoi mesataren" e vlerësimeve të arritjeve të këtij viti të Marvel është pa dyshim "Black Panther", një vazhdim emocional i origjinalit, i cili është një homazh për aktorin e ndjerë tragjikisht Chadwick Boseman.

Mbretëresha Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye dhe Dora Milage luftojnë për të mbrojtur Mbretërinë e Wakanda nga fuqitë e jashtme botërore pas vdekjes së mbretit të tyre T'Challa. Ndërsa Wakandanët përgatiten të përqafojnë një kapitull të ri për vendin e tyre, heronjtë duhet të qëndrojnë të bashkuar me ndihmën e Nakia dhe Everett Ross dhe të krijojnë një rrugë të re për Wakanda dhe kombin e tyre.

Filmi arriti fitime prej mbi 800 milionë dollarë.

7. "Batman" (770 milionë dollarë)Një hakmarrës i maskuar si një luftëtar kundër korrupsionit. Ky është roli kryesor në realizimin e shumëpritur i “Batman”, që i është besuar Robert Pattison. Në këtë film ai zbulon se edhe familja e tij është e përfshirë në aktivitete të paligjshme në Gotham. Në të njëjtën kohë, ai përballet me një vrasës serial dhe takon Selina Cackle, e cila do të bëhet Catwoman.

Filmi shënoi fitime prej 770 milionë dollarëve gjatë vitit 2022.

8. "Thor: Love and Thunder" (761 milionë dollarë)Në pjesën e tretë, siç dihet, Thor Odinson del në pension, por jeta ka plane të tjera për të. Në vazhdimin e katërt, idili i tij ndërpritet nga vrasësi ndërgalaktik Gor, i luajtur nga Christian Bale. Për t'i rezistuar së keqes, Thor u bën thirrje miqve të tij Korgo, kupës Valkyrie dhe ish-së dashurës së tij Jane Foster për ndihmë. "Love and Thunder" konsiderohet nga shumë njerëz si performanca më e keqe e Marvel-it këtë vit, por duke qenë se është një nga filmat më fitues të vitit 2022 me 761 milionë dollarë, kjo sigurisht që nuk shqetëson studion e madhe.

9. "The Battle at Lake Changjin II" (626.5 milionë dollarë)Vazhdimi kinez i filmit të vitit të kaluar shënoi njëqindvjetorin e Partisë Komuniste Kineze dhe bazohet në betejën historike të Luftës Koreane. Premiera e filmit u dha në Vitin e Ri Kinez dhe fitoi 626 milionë dollarë në Kinë, duke e bërë atë filmin e vetëm në këtë listë që fitoi shumën e plotë në arkat e brendshme.

10. Njeriu në Hënë (460 milionë dollarë)Filmi fantastiko-shkencor kinez “Moon Man” flet për një astronaut i cili gabimisht qëndron në hënë. Megjithatë, pasi një asteroid shkatërron Tokën jo shumë kohë më vonë, ai mbetet njeriu i fundit në hapësirë. Ndonëse në pamje të parë një premisë e tillë duket e errët, megjithatë është një komedi.

Filmi shënoi fitime prej 460 milionë dollarëve.