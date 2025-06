Kryeministri i Polonisë, Mateusz Morawiecki, ka thënë se mbështet kthimin e dënimit me vdekje në vendin e tij.

"Në përgjithësi, unë mendoj se duhet rishqyrtuar. Dënimi me vdekje duhet të lejohet për krimet më të rënda", tha Morawiecki në një bisedë të zhvilluar mbrëmë në Facebook.

"Në këtë drejtim, unë nuk jam dakord me mësimet e Kishës", shtoi ai.

Në vitin 1992 në Poloni u shpall moratorium mbi dënimin me vdekje, ndërsa dënimi u hoq tërësisht në vitin 1998. Personi i fundit që u ekzekutua ishte Andrzej Czabanski, i cili u var në prill 1988 për përdhunimin dhe vrasjen e një gruaje dhe tentativën e vrasjes së dy vajzave të saj.

Shumica e partive politike në Poloni janë kundër rikthimit të dënimit me vdekje, megjithëse disa anëtarë të partisë në pushtet, Ligji dhe Drejtësia (PiS), duke përfshirë ish-presidentin Lech Kaczynski, si dhe disa deputetë nga Platforma Qytetare e opozitës, kanë mbështetur rikthimin e dënimit me vdekje nëse ai është legalizuar në BE.

E vetmja parti në parlament që mbështet kthimin e dënimit me vdekje është Konfederata, një parti e krahut të djathtë me të cilën PiS ka mund të jetë në garë në zgjedhjet parlamentare që janë paraparë të mbahen më vonë këtë vit.