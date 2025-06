Pas bisedës telefonike me presidentin rus Vlladimir Putin, presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka biseduar sot me anë të telefonit edhe me homologun ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.

Siç njoftojnë nga presidenca turke, Erdoğan i ka shprehur Zelenskyyt gatishmërinë e tij për të lehtësuar dhe ndërmjetësuar vendosjen e paqes afatgjate me Rusinë.

Erdoğan ofroi edhe kontributin diplomatik për çështjen e termocentralit Zaporizhzhia në Ukrainë.

Nga presidenca turke njoftuan gjithashtu se po vazhdojnë përpjekjet për shkëmbimin e të burgosurve Moskë-Kiev.

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Türkiye ka ndërmjetësuar mes palëve për të arritur Marrëveshjen e Drithit, që mundësoi vazhdimin e eksportit të drithit ukrainas përmes porteve në Detin e Zi.