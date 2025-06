Kazakistani qëndron ndër vendet lider në botë në prodhimin e Bitcoinit, megjithëse ka pasur rritje të taksave dhe kufizime në qasjen e energjisë elektrike drejt prodhuesve të kriptomonedhave gjatë vitit të kaluar.

Sipas raportit të fundit të publikuar nga ekspertët e Universitetit të Kembrixhit në janar 2022, Kazakistani, i cili renditet i treti pas ShBA-së dhe Kinës, me një pjesë prej 13.22% në minierat e kriptomonedhave, ka rreth 300 miniera kripto.

Anadolu Agency ka shfaqur qendrën e të dhënave të kompanisë Enegix, e cila operon në vend që nga viti 2019 dhe është ndër minierat më të mëdha të kriptove në mbarë botën.

Për të arritur në objektin e madh pranë qytetit Ekibastuz në rajonin verior të vendit, është e nevojshme të udhëtoni rreth 300 kilometra (mbi 186.4 milje) nga kryeqyteti Astana.

Nuk është rastësi që objekti ndodhet në Ekibastuz pasi klima e ftohtë e këtij vendi në dimër dhe klima e butë në verë lejojnë kompjuterët kripto që punojnë vazhdimisht ditën dhe natën të punojnë rregullisht pa u ngrohur.

Të ndërtuara në një sipërfaqe totale prej 15 hektarësh në mes të një stepe të gjerë dhe ku merren masa të rrepta sigurie, janë tetë hangarë të mëdhenj ku janë vendosur kompjuterë të projektuar për minierat e kriptomonedhave.

Rreth 55.000 kompjuterë po punojnë pa pushim për të fituar Bitcoin, kriptomonedha më e shtrenjtë në botë, për pronarët e saj.

Megjithatë, ata që hyjnë për herë të parë në këto hangare priten nga një zhurmë me të cilën nuk janë mësuar. Kjo zhurmë që del nga makinat quhet nga minatorët e kriptove “tingulli i parave digjitale”.

Drejtor i Departamentit të Pritjes së Kompanisë Enegix, Yarsayin Nurtoleuov, tha për Anadolu Agency se, si kompani, ata mbajnë një aksion prej 1.3% të Bitcoin global.

Ai tha se objekti ka fuqinë t’u sigurojë konsumatorëve 180 megavat energji elektrike në orë, duke thënë: “Ne i quajmë investitorë klientët tanë që kanë vendosur pajisjen (kompjuterin) në qendrën tonë të të dhënave.”

“Ata sjellin vetëm pajisjet e tyre këtu. Ne kujdesemi për proceset e mëvonshme, si ndezja e pajisjeve, lidhja e tyre me internetin dhe sigurimi i qasjes në fuqinë globale të rrjetit kripto.

“Me fjalë të tjera, kompania jonë pret pajisjet e minierave të kriptove në përgjithësi dhe ofron infrastrukturën bazë për funksionimin e tyre”, theksoi ai.

Duke vënë në dukje se kanë të gjitha llojet e mundësive në objekt për nxjerrjen e Bitcoinit, drejtori përmendi se më e rëndësishmja prej tyre është furnizimi i pandërprerë i energjisë elektrike dhe mbikëqyrja 24/7 e pajisjeve.

Ai theksoi se punësojnë mbi 100 persona, në mënyrë që çdo kompjuter të jetë në gjendje funksionale.

“Zakonisht punojnë specialistë të rinj të teknologjisë së informacionit”, tha ai, duke shtuar se këta punonjës i trajnojnë vetë.

“Për faktin se punojnë me ndërrim 15 ditësh, brenda kufijve të objektit tonë ka vend për fjetje dhe për ushqim”, tha ai.

Konsumon 3.5 kilovatë energji elektrike në orë

Qendrat e të dhënave të objektit, të monitoruara nga mbi 150 kamera, gjithashtu monitorohen vazhdimisht nga operatorë të sistemit si Ilya Fomin.

Fomin shpjegoi se detyra e tij kryesore është të bëjë më të mirën për të siguruar që pajisjet Bitcoin në qendrën e të dhënave të funksionojnë 24/7, duke thënë: “Nëse këto pajisje funksionojnë, funksionon edhe rrjeti Bitcoin dhe kryhet prodhimi i kriptove”.

Duke shprehur se lënda e parë më e rëndësishme për funksionimin e pajisjeve Bitcoin është energjia elektrike, Fomin vuri në dukje: “Një pajisje Bitcoin e vendosur në qendrën e të dhënave në këtë hangar konsumon 3.5 kilovat energji elektrike në orë.

Pra, nëse nuk ka energji elektrike, do të thotë që nuk ka as para kripto”, nënvizoi ai.

Ai tha se thelbi i minierës së Bitcoin konsiston në transmetimin e drejtpërdrejtë të transaksioneve pa asnjë ndërmjetës.

“Këto pajisje me çipa zbulojnë një varg shkronjash dhe numrash që janë shumë të gjatë për t’u thyer për të krijuar ‘cache-in’ e nevojshëm për Bitcoin ose kriptovaluta të tjera.

“Pas gjithë kësaj, transaksioni i të dhënave konsiderohet se është transferuar me sukses dhe pronari i pajisjes merr një fitim në Bitcoin ose kriptovaluta të tjera”, nënvizoi ai.

Autoriteti i objektit, i cili ishte miniera e dytë më e madhe e kriptove në botë vitin e kaluar, theksoi se ata po punojnë me energji elektrike të importuar për shkak të krizës në Kazakistan dhe në botë, duke shtuar se ata kanë kufizuar aktivitetet e tyre pasi Bitcoin ka humbur një pjesë nga vlera e vet në botë.

Ndërkaq, Nurtoleuov tha se si kompani këto i shohin si probleme të përkohshme dhe tha: “Nëse shikojmë grafikun e Bitcoinit, shohim se ai është gjithmonë në luhatje”.

“Ne po përjetojmë “dimrin kripto” këtë vit”, tha ai, duke u shprehur se ata presin një rritje të konsiderueshme këtë vit në “rreth 100.000 dollarë”.

Aktivitet i licensuar i minierave digjitale

Sergey Putra, një anëtar i Shoqatës së Industrisë së Blockchain dhe Qendrës së të Dhënave të Kazakistanit, vuri në dukje se disa nga mosmarrëveshjet midis qeverisë dhe industrisë janë për shkak të mungesës së rendit ligjor.

Putra nënvizoi se problemi kryesor janë minierat e kriptove që funksionojnë të paregjistruara, duke thënë: “Një numër i madh kriptopajisjesh në vend janë futur të kontrabanduara me mjete të paligjshme”.

“Tani ata që kanë marrë këto pajisje po nxjerrin para kripto duke u fshehur në vende të tilla si lavazhe, piceri”.

Duke kritikuar se ata janë kundër, ai vuri në dukje: “Ne mbështesim minierat e kriptove që i quajmë ‘minatorë të bardhë’ që paguajnë taksa dhe kanë qendra të dhënash”.

Projektligji “Për asetet digjitale” që do t’i legalizojë minierat e kriptomonedhave po diskutohet në parlamentin e Kazakistanit, theksoi Putra, duke thënë se ka marrë pjesë edhe në përgatitjen e projektligjit si ekspert.

Putra shpjegoi se procesi ishte i vështirë për shkak se një projektligj nuk ishte zhvilluar më parë në një sektor të tillë në vend, duke theksuar: “Me këtë projektligj, minierat digjitale do të jenë tashmë një aktivitet i licensuar”.

“Këto licensa do të jepen në dy kategori. Kategoria e parë do të mbulojë pronarët e qendrave të të dhënave ku vendosen pajisjet minerare dhe e dyta do të mbulojë vetëm sipërmarrësin individual që ka një kompjuter ‘gërmimi’“, tha ai.

Sipas një neni tjetër të projektligjit, të gjitha pajisjet e gërmimit që do të sillen në vend tani e tutje do të shënohen dhe regjistrohen në një sistem të vetëm, tha Putra, duke theksuar se kjo është e rëndësishme për transparencën e sektorit.

Ai tha gjithashtu se konsumi i energjisë elektrike nën 1 megavat do të ndalohet në minierat e kriptove, duke shtuar: “Ky është tavani më i ulët që kemi vendosur për të parandaluar ata që gërmojnë kriptovaluta të paregjistruara në një mjedis shtëpie, garazh ose vende të tjera me 1 megavat”.