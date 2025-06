10 milionë udhëtarë në aeroportin e Tiranës, të Prishtinës dhe të Shkupit

Viti 2022 ka qenë vit rimëkëmbje për aviacionin, me rritje të madhe në krahasim me vitet e pandemisë. Aeroporti i Tiranës, me mbi 5 milionë udhëtarë gjatë vitit, ka performuar më mirë në krahasim me Prishtinën dhe Shkupin.