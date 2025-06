Eksportet e mbrojtjes së Türkiyes kanë arritur një rekord prej 4.4 miliardë dollarësh vitin e kaluar, duke u rritur nga 248 milionë dollarë 20 vjet më parë, sipas presidentit Recep Tayyip Erdoğan.

Ndërsa në vitin 2002, kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) erdhi në pushtet, kishte vetëm 56 kompani turke në sektorin e mbrojtjes, tani shifra ka kaluar 2.000, tha ai në një ngjarje ushtarake në provincën e Sakarya të hënën.

“Ne nuk do të ndalemi (përparimi) në industrinë e mbrojtjes", tha ai, duke shtuar se buxheti i Türkiyes vitin e kaluar ndau 1.5 miliardë dollarë për kërkimin dhe zhvillimin e industrisë së mbrojtjes.

Një pjesë kyç e arsenalit të zgjerimit të mbrojtjes së Türkiyes është obusi T-155 Firtina (Stuhia), të cilin vendi po e përdor në fushën e betejës, si dhe ua shet vendeve aleate.

Në ngjarjen në Sakarya, Erdoğani ishte dëshmitar i dorëzimit të gjashtë njësive të para të versionit të përmirësuar të armës të referuar si T-155 Firtına II. Qeveria ka në sy të paktën 140 njësi të pajisjeve ushtarake.

Me një rreze zjarri prej 360 kilometrash (223 milje) dhe një shpejtësi maksimale prej 65 kilometrash (40 milje) në orë, T-155 Firtına II është quajtur si një pajisje e “gjeneratës së ardhshme” që “përmirëson ndjeshëm fuqinë e zjarrit” të ushtrisë turke.

Ja çfarë dimë për T-155 Firtına II vetëlëvizëse të prodhuar në vend:

Versioni i përmirësuar

T-155 Firtına II është varianti më i fundit i K9 Thunder 155 mm vetëlëvizës i Koresë së Jugut. Ushtria turke e vuri për herë të parë në provë në vitin 2001. Pjesë e një projekti të vazhdueshëm përmirësimi, obusët vetëlëvizës tani prodhohen dhe montohen nga Forcat Tokësore Turke në Fabrikën e Riparimit të Pajisjeve të Ushtrisë të 1010-të.

Obusi tani është i pajisur me sisteme turke të kontrollit të zjarrit dhe komunikimit, të cilat janë në përputhje me standardet e NATO-s.

Sipas raporteve, deri në vitin 2025, motorët dhe transmisionet vendase do të përdoren plotësisht në sistemin Firtina.

Versioni i përmirësuar filloi prodhimin në vitin 2017 dhe paraqiti përmirësime në rrezen dhe shpejtësinë e zjarrit, dhe u bë i aftë të mbante mitralozë 12.7 mm, 7.62 mm dhe granatahedhës 40 mm.

Ato gjithashtu mund të pajisen me mitralozë 12.7 mm dhe 7.62 mm dhe një granatëhedhës automatik 40 mm, si dhe me aftësi për gjetjen e rrezes termike/TV dhe lazer, sipas prodhuesit ushtarak turk, BMC.

T-155 Firtına II ka gjithashtu një aftësi të animit dhe fiksimit, një sistem automatik të gjurmimit të objektivit dhe një aftësi fiksimi për transport.

Sipas ASELSAN, një kontraktor kryesor i forcave të armatosura turke, topi T-155 Firtina II “kombinon kontrollin e zjarrit” me aftësitë e drejtimit të zjarrit që i mundësojnë ushtrisë “të kryejë misionet shpejt, me saktësi dhe në mënyrë efektive”.

Operacionet antiterror

Türkiye fillimisht kishte planifikuar të prodhonte 350 obusë Firtina, 280 për ushtrinë turke dhe 70 për shitje. Midis viteve 2005 dhe 2010, rreth 281 u dorëzuan.

Ata u vendosën për herë të parë në Operacionin Dielli të Türkiyes në fund të vitit 2007 për të luftuar PKK-në në Irakun verior. Ai u përdor gjithashtu në Operacionin Mburoja e Eufratit në 2016 dhe Operacionin Dega e Ullirit në 2018.

Në vitin 2021, sipas burimeve që folën për Anadolu Agency, forcat turke përdorën obuset Firtina për të shkatërruar tri ndërtesa të selisë së YPG/PKK-së, një strehë dhe një pozicion të përdorur nga grupi i armatosur.

Në fushatën e saj të dhunshme më shumë se 35-vjeçare kundër Türkiyes, PKK – e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e afro 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.

YPG-ja është dega siriane e PKK.

Gjatë fjalimit të tij të hënën, Erdoğani përmendi gjithashtu zhvillime të tjera të industrisë së mbrojtjes si Anadolu, e cila do të jetë anija e parë në botë me mjete ajrore luftarake pa pilot (UCAV). Do të hyjë në shërbim më vonë këtë vit. Përveç kësaj, Bayraktar TB3 UCAV, i cili do të vendoset në anijen sulmuese amfibe Anadolu, do të marrë fluturimin e parë këtë vit.

Erdoğani tha gjithashtu se helikopteri sulmues i klasit të rëndë Atak-2 do të kryejë gjithashtu fluturimin e tij të parë më vonë këtë vit.