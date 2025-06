Nga data 11 deri më 29 janar në Poloni dhe Suedi do të mbahet edicioni i 28-të i Kampionatit Botëror të Hendbollit, ku kombëtarja daneze do të mbrojë fronin, ndërsa rajoni do të përfaqësohet nga pesë skuadra: Kroacia, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Sllovenia.

Në prag të fillimit të turneut, një gjë është e qartë, ajo është se adhuruesit e hendbollit i pret një pesëmbëdhjetë ditë shumë emocionues i top sportit.

Danimarka synon historinë

Interesante është se Danimarka jo vetëm që do të përpiqet të mbrojë fronin, por ka edhe një mundësi për të fituar titullin e tretë radhazi të kampionatit botëror dhe të hyjë në histori si e para që e ka arritur atë.

Danezët do të drejtohen sërish në kërkimin e titullit të ri nga trajneri Nikolaj Jacobsen, i cili përveç dy medaljeve të arta botërore, ka edhe një argjend olimpik dhe një bronz të Europës.

Në fushë, burimet kryesore të mbështetjes janë ende portieri i madh Niklas Landin dhe një prej hendbollistëve më të mirë sot, mbrojtësi i madh 34-vjeçar Mikkel Hansen, i cili u shpall lojtari më i vlefshëm në dy kampionatet e fundit botërore.

Jacobsen vendosi të mbajë pjesën tjetër të gardës me përvojë dhe të shtojë në kombëtare disa djem që duhet të rifreskojnë skuadrën.

Gjithsesi, Danimarka, me mbështetjen që do të ketë në fazën e parë dhe të dytë të kompeticionit në Malmo dhe cilësinë që zotëron, është ndër favoritët kryesorë në këtë Botëror.

Konkurrentët më të mëdhenj

Konkurrentët më të mëdhenj të Danimarkës tradicionalisht do të jenë Spanja, nënkampioni aktual i Evropës, Franca, një nga skuadrat me trofe më të shumta në botë, Suedia, kampioni aktual evropian dhe Norvegjia, e cila ka katër medalje nga garat kryesore në shtatë vitet e fundit (dy të argjendta botërore dhe dy të bronzta evropiane).

Favoritët e raundit të dytë

Në raundin e dytë, favoritët janë Gjermania, Kroacia, Polonia, si një nga mikpritësit, Sllovenia, pra të gjitha kombëtaret që e dinë se si është të fitosh medalje në garat e mëdha.

Ambiciet e shteteve të rajonit në Kampionatin Botëror

Kroacia, pavarësisht dëmtimeve të shumta dhe futjes së lojtarëve më të rinj, është një përzgjedhje nga rajoni nga e cila gjithmonë mund të priten gjëra të mëdha. Ata në këtë Botëror vijnë me tri asetet e hekurit në vijën anash të mbrojtjes: Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić dhe Igor Karaçiq, ndërsa mbrojtjen do ta drejtojnë me përvojë Zheljko Musa dhe Jakov Gojun. Pjesa tjetër e kombëtares përbëhet kryesisht nga hendbollistë të rinj kroatë, me të cilët trajneri Hrvoj Horvat do të përpiqet të arrijë një rezultat të mirë.

Edhe këtë herë Serbia vjen si një nga të panjohurat më të mëdha. Bëhet fjalë për një kombëtare që mund të marrë përzgjedhjet më të forta në botë, por edhe është e prirur për humbje befasuese ndaj të huajve.

Megjithatë, në prag të këtij Botërori duket qartë se trajneri spanjoll Toni Gerona ka në dispozicion një skuadër plot talent dhe cilësi, mbi të gjitha në pozitat e portierit ku janë të shkëlqyer Vladimir Cupara nga Veszprem dhe Dejan Milosavljev nga Fuechsa Berlin, ndërsa do të mbështeten nga i riu Milan Bomaštar nga Chartres.

Serbët janë të mbuluar mirë edhe në pozitat e tjera, ku veçohen Petar Gjorgjiq, Bogdan Radivojeviq dhe pivotët Dragan Pešmalbek dhe Mijajlo Marsenić.

Ata përfunduan fazën e fundit të përgatitjes në Suedi, ku luajtën dy ndeshje kontrolli ndaj kampionëve të Evropës dhe shënuan një humbje të ngushtë (34:35) dhe një fitore (30:28), që u jep shpresë se mund të bëjnë shumë në kampionatin botëror.

Sllovenia mbërrin në Botërorin e drejtuar nga legjendari Uroš Zorman, i cili së fundmi i është përkushtuar rinovimit të kombëtares. Vlaž Janc dhe Domen Makuc, dyshja e Barcelonës, së bashku me Blaž Blagotinšek (Goeppingen) dhe Dean Bombač dhe Borut Mačkovšek (të dy Pick Szeged) janë shpresa më e madhe e Sllovenisë në këtë Botëror. Sido që të jetë, flasim për një kombëtare që ka kualitetet për të shkuar të paktën deri në çerekfinale, me faktin se rrugës mund të ketë problem për ta në një grup mjaft të vështirë me Francën, Poloninë nikoqire dhe 'autsajderët', Arabia Saudite.

Mali i Zi mbërrin në Kampionatin Botëror në krahët e rezultatit më të mirë në garat e mëdha, të cilin e ka arritur në janar të vitit të kaluar në Kampionatin Evropian, duke fituar vendin e 11-të. Përveç kualifikimit në turin e dytë të EURO 2022, tifozët malazezë do ta kujtojnë edhe fitoren briliante ndaj Kroacisë me rezultat 32:26 në fillim të betejës për kualifikim në gjysmëfinale. Hendikep në Botëror mund të jetë mungesa e një prej lojtarëve më të rëndësishëm, mbrojtësit të djathtë të dëmtuar Stefan Čavor, por askush nuk duhet të dyshojë se ana më e fortë e tyre këtë herë do të jetë lufta dhe uniteti.

Po ashtu, edhe Maqedonia e Veriut arrin në Kupën e Botës me ambicie të barabarta, e udhëhequr në stol nga legjendari Kiril Lazarov, një nga mbrojtësit e djathtë më të mirë në botë të të gjitha kohërave, i cili përfundoi karrierën e tij të shkëlqyer të lojës verën e kaluar në moshën 42-vjeçare. Yjet e parë të përzgjedhjes maqedonase janë Dejan Manaskov dhe Filip Kuzmanovski.

Kupa e Botës do të hapet më 11 janar në orën 21:00 me një derbi spektakolar mes Polonisë dhe Francës në stadiumin Spodek në Katowice, i cili ka një kapacitet prej 11.000 vendesh.