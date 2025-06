Llumi i bllokuar ka grabitur afërsisht 50.000 diga të mëdha në mbarë botën nga 13% deri në 19% të kapacitetit të tyre të kombinuar të ruajtjes dhe humbjet totale do të arrijnë 23% deri në 28% deri në vitin 2050, paralajmëron një hulumtim i OKB-së.

Humbja globale nga kapaciteti fillestar i digave të parashikuara nga mesi i shekullit - nga rreth 6.300 miliardë në rreth 4.650 miliardë m3 në 2050, një diferencë prej rreth 1.650 miliardë m3 - afërsisht është e barabartë me përdorimin vjetor të ujit të Indisë, Kinës, Indonezisë, Francës dhe Kanadasë së bashku.

Mbretëria e Bashkuar, Panamaja, Irlanda, Japonia dhe Seychelles do të përjetojnë humbjet më të larta të depozitimit të ujit deri në vitin 2050 – midis 35% dhe 50% të kapaciteteve të tyre origjinale – tregon studimi. Në të kundërtën, Butani, Kamboxhia, Etiopia, Guinea dhe Nigeri do të jenë pesë vendet më pak të prekura, duke humbur më pak se 15% deri në mesin e shekullit.

“Rënia e ruajtjes së disponueshme deri në vitin 2050 në të gjitha vendet dhe rajonet do të sfidojë shumë aspekte të ekonomive kombëtare, duke përfshirë ujitjen, prodhimin e energjisë dhe furnizimin me ujë,” thotë dr. Duminda Perera, e cila është bashkautore e studimit me drejtorin e UNU-INWEH Vladimir Smakhtin dhe Spencer Williams nga Universiteti McGill në Montreal. Është publikuar nga revista Sustainability.

Digat e reja në ndërtim ose të planifikuara nuk do të kompensojnë humbjet e depozitimit të llumit. Ky dokument jep një alarm për një sfidë globale rrëshqitëse të ujit me implikime potencialisht të rëndësishme zhvillimore.

Humbja e vlerësuar e ruajtjes (%) në 2022, 2030 dhe 2050

Amerikat

19 vendet e Amerikës përmbajnë 10.358 diga të mëdha me një kapacitet fillestar magazinimi prej 2,810 miliardë m3 që parashikohet të bjerë 28% në 2,014 miliardë m3 deri në vitin 2050. Dhe 21 digat e Panamasë duket se po përballen me humbjen më të madhe të ruajtjes: 38%, nga 9.5 miliardë fillestare m3 në 5.9 miliardë m3 deri në vitin 2050.

Brazili, i dyti pas ShBA-së në Amerikë për nga numri i digave të mëdha, do të humbasë rreth 23% të ruajtjes fillestare prej 600 miliardë m3 deri në vitin 2050.

Evropa

6651 digat e mëdha të Evropës në 42 vende kishin një kapacitet total depozitues fillestar prej 895 miliardë m3. Rajoni ka humbur tashmë 19% të këtij vëllimi, do të humbasë deri në 21% deri në vitin 2030 dhe 28% deri në vitin 2050, zbuloi studimi.

Midis 42 vendeve, 33 (rreth 78%) ka të ngjarë të humbasin mbi 25% të ruajtjes fillestare deri në vitin 2050 pjesërisht për shkak të vjetërsisë së digave. Irlanda mund të parashikojë humbjen më të madhe të ruajtjes deri në vitin 2050 (39%), Danimarka humbjen më të vogël (20%). Türkiye, Islanda, Hungaria dhe Qiproja duket se janë vendet e tjera të Evropës me më pak ndikim.

Afrika

Tashmë, 2.349 digat në të gjitha 44 vendet e Afrikës kanë humbur rreth 702 miliardë m3 ose 15% të kapacitetit të tyre fillestar të ruajtjes. Deri në vitin 2030 dhe 2050, humbjet kumulative të ruajtjes vlerësohen përkatësisht në 17% dhe 24%.

Dy digat e Seychelles kanë humbur deri më sot rreth 30% të kapacitetit të tyre origjinal prej 1 milion m3 dhe parashikohet të humbasin 50% deri në vitin 2050 - humbja më e madhe e çdo vendi. Madagaskari, RD e Kongos, Çadi dhe Zambia parashikohet të humbasin 30% deri në vitin 2050, ndërsa 11 vende të tjera do të humbasin rreth 25% deri në 30% deri në mes të shekullit.

Humbja më e ulët e magazinimit deri në vitin 2050 vlerësohet për Nigerin (11%). Humbjet prej më pak se 15% janë parashikuar për Sierra Leone, Kongo, Etiopi dhe Guine, kryesisht që u atribuohen digave të tyre relativisht të reja.

Një studim i mëparshëm vuri në dukje se diga e Aswanit në lumin Nil, me 99% të efikasitetit të vlerësuar të kapjes, ka bllokuar pothuajse plotësisht rrjedhën e llumit në deltën e lumit Nil.

Studimi i ri i UNU-INWEH vlerëson humbjet e ruajtjes së digave të Aswanit në 18%, 21% dhe 28% respektivisht në 2022, 2030 dhe 2050.

Azia-Paqësori

Të kombinuara me ato në Australi dhe Zelandën e Re, 43 vendet e Azisë janë shtëpia e 35.252 digave të mëdha, duke e bërë atë rajonin më të goditur në botë. Rajoni është shtëpia e 60% të popullsisë së botës dhe ruajtja e ujit është thelbësore për ruajtjen e sigurisë së ujit dhe ushqimit.

Në vitin 2022, rajoni vlerësohet të ketë humbur 13% të kapacitetit fillestar të depozitimit të digave. Ajo do të ketë humbur gati një të katërtën (23%) të kapacitetit fillestar të ruajtjes deri në mesin e shekullit.

Humbja e kapacitetit magazinues të 3052 digave të Japonisë (mosha mesatare: mbi 100 vjet) është më akute në rajon. Duke humbur tashmë 39% të kapacitetit total fillestar të ruajtjes, ata do të kenë humbur rreth 50% deri në vitin 2050 mesatarisht, dhe 67% në disa raste.

Në vitin 2015, Komisioni Qendror i Ujit i Indisë raportoi se midis 141 rezervuarëve të mëdhenj mbi 50 vjeç, një e katërta kishte humbur tashmë të paktën 30% të kapacitetit fillestar të ruajtjes. UNU-INWEH vlerëson se 3.700 digat e mëdha të Indisë do të kenë humbur mesatarisht 26% të ruajtjes totale fillestare deri në vitin 2050.

Ndërkohë, Kina, kombi më i goditur në botë, ka humbur rreth 10% të ruajtjes së saj dhe do të humbasë 10% të tjera deri në vitin 2050.

Autorët e punimit të ri vënë në dukje se vlerësimet e tyre të përafërta mund të përmirësohen shumë nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të transportit të llumit në gjithë pellgun dhe anketimeve të shpeshta batimometrike të rezervuarëve individualë.

Gërmimi mund të jetë i kushtueshëm, shtojnë ata, dhe vetëm i përkohshëm. Shpëlarja e llumeve është më tërheqëse financiarisht, por mund të ketë ndikime negative të rëndësishme në rrjedhën e poshtme.