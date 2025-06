Autoritetet e zbatimit të ligjit dhe ato gjyqësore nga Bullgaria, Qiproja, Gjermania dhe Serbia, të mbështetura nga Europol dhe Eurojust, janë bashkuar kundër grupeve të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrimin e investimeve në internet. Ky rrjet kriminal, i përbërë nga një numër aktorësh të ndryshëm kriminalë që operojnë nëpërmjet qendrave të thirrjeve, i joshnin viktimat për të investuar shuma të mëdha parash në skema të rreme kriptomonedhash. Europol krijoi një Task Force Operacionale për të mbështetur hetimin ndërkufitar.

Aksioni i Europol-it

Gjatë 11 janarit në Serbi u arrestuan 14 persona, kurse në Gjermani 1. Autoritet policore të shteteve në fjalë intervistuan dhjetëra individë. Prej gjithsej 261 persona pjesa dërrmuese ose 214 individë u intervistuan në Serbi, 42 në Bullgari, 3 në Gjermani dhe 2 në Qipro.

Në kuadër të bastisjeve të policisë janë konfiskuar 3 kuleta harduerike me rreth 1 milion dollarë kriptovaluta në të dhe rreth 50.000 euro para të gatshme, 3 automjete, pajisje elektronike dhe kopje rezervë të të dhënave, dokumente.

Të paktën 2 milionë euro humbje

Të dyshuarit përdorën reklama në rrjetet sociale për të joshur viktimat në faqet e internetit të operuara fshehurazi nga kriminelët, të cilat ofronin mundësi të jashtëzakonshme investimi në kriptovaluta. Viktimat, kryesisht nga Gjermania, fillimisht do të investonin shuma të ulëta treshifrore. Rritjet e rreme të çmimeve që çuan në fitime të supozuara fitimprurëse për investitorët më pas i bindi ata të bënin transferta të shumave më të larta. Aktualisht, vlerësohet se dëmi financiar i viktimave gjermane është mbi dy milionë euro, ndërsa viktima kanë edhe vende të tjera si Zvicra, Australia dhe Kanadaja. Hetimi sugjeron se numri i rasteve të paraportuara ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë. Kjo do të thotë se përfitimet e paligjshme të gjeneruara nga grupet kriminale, me të paktën katër qendra telefonike në Evropën Lindore, mund të jenë në qindra miliona euro.

Europol e ka mbështetur këtë hetim që nga qershori 2022 pas një kërkese fillestare nga Gjermania. Gjatë rrjedhës së hetimit, Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit, ofroi mbështetje analitike dhe koordinoi aktivitetet operative. Gjatë ditës së aksionit, Europoli dërgoi dy ekspertë në Bullgari dhe Serbi për të kontrolluar informacionin operativ në kohë reale me bazat e të dhënave të Europolit, në mënyrë që t’u jepte informacione hetuesve në terren. Ekspertët ofruan gjithashtu ekspertizë teknike për të mundësuar nxjerrjen e informacionit nga pajisjet mobile dhe infrastruktura IT.

Në ditën e aksionit, Eurojusti priti një qendër koordinimi për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit dhe mbështetjen e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve të përfshira gjatë aktiviteteve operacionale.

Kush është Europoli?

Me seli në Hagë të Holandës, Europoli mbështet 27 Shtetet Anëtare të BE-së në luftën e tyre kundër terrorizmit, krimit kibernetik dhe formave të tjera të krimit të rëndë dhe të organizuar. Europoli gjithashtu punon me shumë shtete partnere jashtë BE-së dhe organizata ndërkombëtare. Nga vlerësimet e tij të ndryshme të kërcënimeve deri tek aktivitetet e tij të mbledhjes së inteligjencës dhe operacionale, Europoli ka mjetet dhe burimet që i nevojiten për ta bërë Evropën më të sigurt.