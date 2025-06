Në vitin 2022, rreth 330.000 kalime të parregullta kufitare u zbuluan në kufirin e jashtëm të BE-së, sipas llogaritjeve paraprake. Ky është numri më i lartë që nga viti 2016 dhe një rritje prej 64% nga viti i kaluar.

Pas nivelit të ulët të shkaktuar nga pandemia në vitin 2020, ky ishte viti i dytë me radhë me një rritje të madhe të numrit të hyrjeve të parregullta. Rruga e Ballkanit Perëndimor përbënte gati gjysmën e totalit. Sirianët, afganët dhe tunizianët së bashku përbënin 47% të zbulimeve në vitin 2022. Numri i sirianëve afërsisht u dyfishua në 94.000.

Gratë përbënin më pak se një në dhjetë të zbulimeve, ndërsa përqindja e të miturve të raportuar ra paksa në rreth 9 përqind të të gjitha zbulimeve.

Më vete, pothuajse 13 milionë refugjatë ukrainas u llogaritën për hyrjen në kufijtë tokësorë të jashtëm të BE-së nga Ukraina dhe Moldavia midis 24 shkurtit 2022 deri në fund të vitit, të cilët nuk përfshihen në këto shifra. Në të njëjtën periudhë, 10 milionë shtetas ukrainas u raportuan në dalje në të njëjtat seksione kufitare.

Vitin e kaluar, vendet e asociuara të BE-së dhe Shengenit u përballën me sfida të pashembullta në kufijtë e tyre të jashtëm. Këto kanë variuar nga migrimi i organizuar nga shteti i kryer nga Bjellorusia nga viti 2021 e tutje te pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022. Më vonë shkaktoi një numër rekord refugjatësh që mbërrinin në Bashkimin Evropian. Këto ngjarje, së bashku me numrin në rritje të vazhdueshme të kalimeve të parregullta, demonstrojnë nevojën për roje të fuqishme dhe efektive evropiane të kufirit dhe bregdetit, me Frontex-in si një mbështetës të fortë të Shteteve Anëtare.

Rruga e Ballkanit Perëndimor

Në vitin 2022, ka pasur 145.600 kalime të parregullta kufitare të raportuara në rrugën e Ballkanit Perëndimor, 136% më shumë se në vitin 2021. Ky është numri më i lartë i kalimeve të raportuara në këtë rrugë që nga viti 2015 dhe rreth gjysma e të gjitha hyrjeve të parregullta të raportuara në 2022.

Rruga e Mesdheut Qendror

Numri i zbulimeve në Mesdheun Qendror u rrit me më shumë se gjysmën në mbi 100.000 zbulime. Egjiptianët, tunizianët dhe bangladeshët ishin tri kombësitë kryesore në një vit që panë më shumë të ardhur në këtë rajon nga Libia që nga viti 2017 dhe më së shumti nga Tunizia në historinë e fundit.

Rruga e Mesdheut Lindor

Në vitin 2022, u zbuluan rreth 42.800 kalime të parregullta kufitare në rrugën e Mesdheut Lindor. Sirianët, afganët dhe nigerianët ishin kombësitë kryesore të raportuara. Shifrat afërsisht u dyfishuan në krahasim me 2022, por mbetën nën gjysmën e shifrave në 2019.

Rrugë të tjera

Rruga e Mesdheut Perëndimor pa një ulje të presionit migrator në vitin 2022 me rreth një të pestën më pak zbulime se në vitin e kaluar. Ndërsa 80% e migrantëve të parregullt vijnë nga vendet e Afrikës Veriperëndimore, kombësitë e përzgjedhura afrikane sub-sahariane shënuan rritje të mëdha, ashtu si dhe sirianët.

Në rrugën e Afrikës Perëndimore, pati 15.460 mbërritje në vitin 2022, 31% më pak se në vitin 2021. Më shumë se dy të tretat e emigrantëve të zbuluar që vinin nga Maroku dhe vende të ndryshme sub-sahariane.

Në vitin 2022, Frontex-i kishte rreth 20 operacione në dhe përtej kufijve të jashtëm të BE-së dhe një mesatare prej 2.000 oficerësh të trupave të vendosura.

Në Kanalin Anglez, mbi 71.000 kalime të parregullta kufitare u zbuluan në dalje, duke përfshirë përpjekjet dhe kalimet e suksesshme. Mbi 50 kombësi të ndryshme u regjistruan në Kanal, shumica prej tyre nga Lindja e Mesme, Shqipëria dhe Briri i Afrikës.