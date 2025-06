Anëtari më i fundit i NATO-s, Maqedonia e Veriut, porositi tri bateri me gjithsej 18 obusa "Boran" nga Türkiye.

Raportet lokale thanë se kjo lëvizje vjen si pjesë e riarmatosjes së divizioneve të saj të artilerisë nga Ushtria e Maqedonisë së Veriut.

"Ushtria e Maqedonisë së Veriut po kalon një përpjekje të madhe modernizimi. Nëpërmjet ndihmës ushtarake amerikane dhe gjermane, ajo po riarmatoset me sisteme të reja luftarake nga teknologjia, kryesisht një trashëgimi e Luftës së Ftohtë e fituar nga Ukraina në 2001. Në artileri, do të jenë obusët ‘Boran’, për këmbësorinë do të blejnë mjete luftarake amerikane ‘Stryker’ dhe ‘JLTV’, për mbrojtjen ajrore sistemin raketor francez ‘Mistral 3’”, thuhet në njoftim.

Bateria e parë prej gjashtë obusëve “Boran” do të mbërrijë pas dy vitesh, ndërsa dy bateritë e mbetura do të dorëzohen në periudhën 2029-2031.

Maqedonia e Veriut aktualisht ka një batalion të lehtë këmbësorie me përforcime, duke përfshirë një bateri obusi "të vjetëruar" M2A1 për disa detyra brenda NATO-s dhe misioneve ndërkombëtare.

Gama e raketave turke "Boran" është 17 kilometra dhe shkalla e shkrepjes është deri në gjashtë raketa në minutë.

Maqedonia e Veriut, anëtarja më e re e NATO-s, u bë pjesë e aleancës në mars 2020, pasi Greqia e bllokoi atë për vite me radhë për shkak të emrit të saj të mëparshëm, Maqedoni.