Një profesor i Universitetit të Stokholmit e ndaloi një studente turke të marrë pjesë në një program praktike, duke pretenduar se ai nuk mund ta presë atë pasi Türkiye ka bllokuar hyrjen e Suedisë në NATO.

TRT World-it iu dha qasje në porosinë elektronike të dërguar nga profesori Per Carlbring, i cili drejton një grup kërkimor të psikologjisë klinike në universitet.

Fatma Zehra S., një studente e vitit të tretë që studion në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin Ibn Haldun në Istanbul, u pranua nga një fond Erasmus+ për një praktikë verore 2023 në një universitet që ajo zgjodhi.

Një nga praktikat për të cilat ajo aplikoi ishte në Universitetin e Stokholmit në Suedi. Në një porosi elektronike që ajo dërgoi më 23 nëntor 2022, Fatma nënvizoi interesin e saj për t’u konsideruar për një projekt kërkimor të udhëhequr nga profesori Carlbring.

Disa orë më vonë, Carlbring u përgjigj: “Do të doja t’ju kem. Megjithatë, duke qenë se Türkiye nuk e lejon Suedinë të anëtarësohet në NATO, unë duhet të refuzoj. Më falni!”

“Pasi mora këtë përgjigje, thjesht u trondita”, thotë Fatma për TRT World. “Më mori shumë kohë për ta procesuar.”

Finlanda dhe Suedia aplikuan zyrtarisht për t’iu bashkëngjitur NATO-s në maj, duke braktisur dekada të mosangazhimit ushtarak, një vendim i nxitur nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës.

Por, Türkiye – një anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet – shprehu kundërshtime, duke thënë se të dyja vendet kanë toleruar dhe mbështetur grupet terroriste.

Në qershor 2022, Türkiye dhe dy vendet nordike nënshkruan një memorandum në një samit të NATO-s për t’i shqyrtuar shqetësimet e sigurisë së Ankarasë, duke hapur rrugën për anëtarësimin e tyre përfundimtar në Aleancë. Kanë kaluar shtatë muaj nga nënshkrimi i memorandumit dhe Suedia ende nuk i ka përmbushur rekomandimet e dakorduara.

Fredrik Jonsson, kreu i Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Stokholmit, thotë në një deklaratë për TRT World se: “Ne marrim shumë pyetje nga studentët që janë të interesuar të na vizitojnë si praktikantë kërkimorë. Nuk jemi në gjendje t’i marrim të gjitha, por presim që çdo kërkese t’i përgjigjet në mënyrë profesionale. Në këtë rast, sapo kemi mësuar për këtë çështje kemi vepruar dhe e kemi trajtuar sipas protokollit tonë.”

Profesor Carlbring nuk iu përgjigj kërkesës së TRT World-it për koment.

Fatma mendoi se përvoja e saj mund të ishte thjesht “maja e ajsbergut” dhe ishte mjaft serioze për të parashtruar një ankesë zyrtare. “Nëse ai do ta vepronte kështu me mua, ai do ta bënte atë edhe me studentë të tjerë me prejardhje të ndryshme racore që aplikojnë në universitet,” thotë ajo.

Ajo vazhdoi të paraqiste një raport ankese për diskriminim në universitet më 5 dhjetor, duke e përshkruar përgjigjen e profesorit si “të bazuar në konsiderata politike” dhe “diskriminuese, nëse jo plotësisht raciste”.

“Përzierja e një qytetari të thjeshtë dhe studentit – që dëshiron t’i ndjekë studimet në kushtet më të mira të mundshme – me qëndrimin politik të qeverisë së vendit nga e ka prejardhjen, është një mënyrë famëkeqe për të menduar dhe gjykuar aftësitë dhe karakterin e dikujt”, shkroi ajo në ankesën e saj.

Ajo mori një përgjigje nga nënkryetari i departamentit të psikologjisë, Torun Lindholm Ojmyr, më 6 dhjetor duke kërkuar falje për incidentin. Ojmyr pretendoi se profesori Carlbring pranoi se sjellja e tij ishte e papërshtatshme dhe e gabuar dhe se “disa masa aktive janë planifikuar në Departament në vijimësi”, duke përfshirë “trajnimin në kushte të barabarta dhe Aktin Suedez të Diskriminimit”.

Megjithatë, Fatma mendon se këto deklarata nuk shkojnë aq larg sa duhet. “Ajo që doja që ata të bënin është të merrnin masa aktive për sjelljen e tij,” tha ajo. Trajnimi për diskriminim është i mirë, por si mund të matet, pyeti ajo, duke pyetur nëse do të jetë i mjaftueshëm që incidente të tilla të mos përsëriten në të ardhmen.

As ajo nuk ka marrë një falje zyrtare nga profesori drejtpërdrejt. “Në këtë pikë, unë shpresoj se ai do të më kërkonte falje, por ai nuk e ka bërë, dhe jam i zhgënjyer për këtë.”

“Unë mendoj se kjo sjellje është infantile, raciste dhe vërtet e papërshtatshme. Unë jam e fortë mendërisht, por studentët e tjerë që kanë pasiguri për aplikimin në programe të ndryshme nuk do të mund të rimarrin veten lehtë nga një përgjigje e tillë.”

Pavarësisht përvojës negative, Fatma thotë se aplikimi i saj u pranua nga një profesor tjetër në departamentin e psikologjisë në të njëjtin universitet dhe ajo planifikon të vazhdojë praktikën këtë verë.

Marrëdhëniet mes Türkiyes dhe Suedisë vazhdojnë të jenë të tensionuara. Dëshmi të reja të organizimit të mbështetësve të terrorit PKK dhe YPG në zemër të kryeqytetit suedez Stokholm u shfaqën më 12 janar. Një numër i madh mbështetësish të terrorit u mblodhën jashtë ndërtesës historike të bashkisë dhe ngritën slogane kundër Türkiyes. Ata gjithashtu varën një figurë të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, duke bërtitur sharje racore dhe duke kërcënuar me dhunë kundër Türkiyes.

Meqenëse qeveria suedeze nuk ka arritur të godasë kasafortat e PKK/YPG-së, duke i lejuar mbështetësit e tyre të organizojnë lirisht dhe të zhvillojnë demonstrata të shumta kundër Türkiyes dhe pro-terrorizmit në vend, Ankaraja refuzon të dorëzohet ndaj provokimeve të tilla dhe vazhdon të qëndrojë në terren për ndalimin e hyrjes në NATO të një vendi miqësor ndaj terrorit.

Mes këtij mjedisi toksik, shtetasit turq në Suedi po ndihen të pambrojtur ndaj sulmeve të PKK/YPG-së. Sipas ambasadorit turk në Suedi, Hakki Emre Yunt, misioni turk është sulmuar disa herë në Stokholm dhe çdo ditë që kalon mbështetësit e PKK/YPG-së po marrin guxim për të lëshuar më shumë dhunë ndaj aseteve turke dhe shtetasve që jetojnë në vend.

Rasti i Fatma Zehra S. është një tjetër shtesë e intolerancës në rritje që Suedia ka shfaqur ndaj Türkiyes.