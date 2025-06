Turizmi në mbarë botën po rimëkëmbet pas pandemisë, por ende nuk ka arritur nivelet e vitit 2019 në shumicën e rajoneve. Raporti i Organizatës Botërore të Turizmit të Kombeve të Bashkuara (UNWTO) tregon se gjatë vitit 2022, turizmi botëror ishte për 37% më ulët krahasuar me vitin 2019, të fundit para pandemisë.

Lindja e Mesme gëzoi rritjen më të fortë relative pasi mbërritjet u ngjitën në 83% të numrave para pandemisë. Evropa arriti gati 80% të niveleve para pandemisë pasi mirëpriti 585 milionë ardhje në vitin 2022. Afrika dhe Amerika rikuperuan rreth 65% të vizitorëve të tyre para pandemisë, ndërsa Azia dhe Paqësori arritën vetëm 23%, për shkak të pandemisë më të fortë- kufizimet përkatëse të cilat kanë filluar të hiqen vetëm muajt e fundit.

Bazuar në skenarët largpamës të Organizatës Botërore të Turizmit të Kombeve të Bashkuara (UNWTO) për vitin 2023, ardhjet globale të turistëve ndërkombëtarë mund të arrijnë 80% deri në 95% të niveleve para pandemisë këtë vit, në varësi të shkallës së ngadalësimit ekonomik, rimëkëmbjes së vazhdueshme të udhëtimeve në Azi dhe Paqësor dhe evolucioni i ofensivës ruse në Ukrainë, ndër faktorë të tjerë.

“Një vit i ri sjell më shumë arsye për optimizëm për turizmin global. UNWTO-ja parashikon një vit të fortë për sektorin edhe përballë sfidave të ndryshme, duke përfshirë situatën ekonomike dhe pasigurinë e vazhdueshme gjeopolitike. Faktorët ekonomikë mund të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit udhëtojnë në 2023 dhe UNWTO-ja pret që kërkesa për udhëtime vendase dhe rajonale të mbetet e fortë dhe të ndihmojë në nxitjen e rimëkëmbjes më të gjerë të sektorit”, tha Sekretari i Përgjithshëm i UNWTO-së Zurab Pololikashvili.

Shqipëria me rimëkëmbje të fuqishme, e dyta në nivel global

Nga vendet për të cilat ka të dhëna UNWTO, vetëm 11 shtete kanë regjistruar nivele më të larta të turizmit krahasuar me vitin 2019. Ndër ta është edhe Shqipëria, në vend të dytë në nivel global për performimin e turizmit, krahasuar me vitin para pandemisë.

Ishujt e Virgjër të ShBA-së +27 %

Shqipëria +17 %

Hondurasi +17 %

Shën Martini +15 %

Andora +14 %

Republika Dominikane +10%

Salvadori +7%

Curaçao +6%

Kolumbia +5%

Etiopia +3%

Lihtenshtajni +2%

UNWTO-ja parashikon që rimëkëmbja të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2023, edhe pse sektori përballet me sfida ekonomike, shëndetësore dhe gjeopolitike. Heqja e fundit e kufizimeve të udhëtimit të lidhura me COVID-19 në Kinë, tregu më i madh i jashtëm në botë në vitin 2019, është një hap i rëndësishëm për rimëkëmbjen e sektorit të turizmit në Azi, Paqësor dhe në mbarë botën. Në afat të shkurtër, rifillimi i udhëtimeve nga Kina ka të ngjarë të përfitojë veçanërisht destinacionet aziatike. Megjithatë, kjo do të formësohet nga disponueshmëria dhe kostoja e udhëtimit ajror, rregulloret e vizave dhe kufizimet e lidhura me COVID-19 në destinacione. Nga mesi i janarit, gjithsej 32 vende kishin vendosur kufizime specifike të udhëtimit në lidhje me udhëtimet nga Kina, kryesisht në Azi dhe Evropë.

Pasiguria e vazhdueshme e shkaktuar nga agresioni rus kundër Ukrainës dhe tensionet e tjera gjeopolitike në rritje, si dhe sfidat shëndetësore që lidhen me COVID-19 gjithashtu paraqesin rreziqe negative dhe mund të rëndojnë në rimëkëmbjen e turizmit në muajt në vijim.