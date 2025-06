Ministria e Financave dhe е Ekonomisë e Shqipërisë njoftoi se rreth 2.500 shtetas shqiptarë, kryesisht sezonalë që punojnë në vendin fqinj (Mal të Zi) do të përfitojnë nga kjo marrëveshje, e cila pasi të kalojë etapat teknike, do të hyjë në fuqi me ratifikimin nga Parlamentet respektive.

“Mbetemi të angazhuar për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve shqiptarë, me qëllim që puna e tyre të njihet dhe të garantohet me ligj”, thuhet në njoftimin e MFE-së.

Kjo marrëveshje, siç potencuan MFE-ja, është shumë e rëndësishme për të siguruar një trajtim të barabartë të të gjithë të punësuarve, punëmarrësve dhe të vetëpunësuarve, të cilëve konkretisht do t’u njihen periudhat e sigurimit dhe të kontributeve në të dyja vendet.

Delegacioni shqiptar në këtë takim u kryesua nga Zëvendësministrja e Financave dhe e Ekonomisë Olta Manjani, ndërsa delegacioni malazez u kryesua nga Zëvendësministrja e Punës dhe e Mirëqenies Sociale Edina Dešić.