Organi i bërjes së rregullave të futbollit (IFAB) ka njoftuar se gjyqtarët në të ardhmen do t’ua shpjegojnë vendimet e VAR-it audiencës së stadiumit dhe televizionit për një periudhë prove prej 12 muajsh, duke filluar me Kupën e Botës për Klube që do të luhet nga 1 deri më 11 shkurt në Marok.

Edhe pse VAR-i ka qenë në përdorim prej disa vitesh, dhe është përdorur në dy Kupat e fundit të Botës, polemika ende rrethon disa vendime. Biseda mes gjyqtarit të ndeshjes dhe ndihmësit të tij në dhomën e VAR-it do të mbetet private, por gjyqtari do të ketë një mikrofon për të shpjeguar vendimin përfundimtar për publikun.

“Besojmë se ky është një hap i rëndësishëm drejt transparencës dhe gjithashtu publiku në tribuna do të marrë më shumë informacion”, njoftoi IFAB.

Megjithatë, në këtë takim të IFAB-it nuk është rënë dakord për futjen e zëvendësimeve të përkohshme për lojtarët në rast të një dëmtimi në kokë. Sindikata e lojtarëve FIFPRO, ligat angleze, franceze dhe amerikane lobuan për të. Aktualisht, rregulli zbatohet në rastin e një dëmtimi në kokë kur mund të bëhet një ndërrim shtesë dhe ky rregull është ende në fazë prove dhe zbatimi i tij është zgjatur pafundësisht.

Temë e takimit ishte edhe kohëzgjatja e ndeshjeve. U vendos që të mos futej një orë për të matur kohën e humbur në situata kur një ekip zvarritet dhe kështu ruan rezultatin pozitiv, por qasja e gjyqtarëve ndaj këtij problemi, që u pa së fundmi në Kupën e Botës në Katar, ishte pozitive, kur shtesat e gjyqtarëve ishin dukshëm më të larta se më parë.