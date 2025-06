Për 25 vjet nga Mali i Zi janë larguar 140.000 qytetarë, vetëm vitin e kaluar 5.000, ndërsa arsyet e migrimit, sipas ekspertëve, janë pamundësia për të fituar para, punësimi partiak dhe paqëndrueshmëria e përgjithshme e shoqërisë.

“Mbi 140,000 njerëz u larguan nga Mali i Zi. Është si dy Nikshiq (qytet), ose si Plava, Herceg Novi, Zhabljak dhe Savnik”, tha Srđan Periq nga Lëvizja Preokret.

Vetëm vitin e kaluar, 5.000 njerëz kërkuan një vend më të mirë për të jetuar. Edhe pse më parë emigrimi bëhej më shpesh për fitimin e bukës, rrethanat e reja kanë sjellë arsye të reja.

Për të ndalur këtë trend, njerëzve duhet t'u ofrohet mundësia të realizohen të pavarur në Mal të Zi, thotë Periq.

“Është e mundur, por çmimi që paguajmë, në thelb, për shkak të dominimit të partive që fjalë për fjalë vendosin për çdo punë, demotivon të rinjtë”, shton ai.

Sipas të dhënave të Monstat nga viti i kaluar, në Mal të Zi jetojnë afro 618 mijë banorë, që është pak më shumë se 3 mijë në krahasim me vitin 1991. Kjo, thotë ai, nënkupton ngecje të madhe, veçanërisht në krahasim me fundin e mijëvjeçarit të kaluar.

“Nëse Mali i Zi do të kishte një shtim natyror si midis 1961 dhe 1991 në ato 30 vitet e mëparshme, kur u rrit nga 472.000 në 615.000, sot do të ishim rreth 800.000, dhe kur i shtoni kësaj edhe njerëzit që u larguan gjatë asaj periudhe, Mali i Zi do të kishte një politikë tjetër, kishte mbi një milion banorë”, vlerëson Periq.

Demografët paralajmërojnë se pasojat e migrimit mund të jenë të pakthyeshme.

“Që të mos zhduket shteti, duhet të merren dhe të ofrohen masa konkrete”, thotë Periq dhe shton se këto masa duhet të ofrojnë mundësinë e zbatimit të pavarur në Mal të Zi.

Aktivistja për të rinjtë Andreja Miqanoviq thotë se njerëzit largohen nga Mali i Zi sepse nuk mund të pajtohen me rrethanat socio-politike.

“Ata i shqetëson fërkimi i vazhdueshëm politik, fakti që ne ende jetojmë në të kaluarën, fakti që nacionalizmi dhe e djathta po rriten, këto janë gjërat që i detyrojnë njerëzit e kualifikuar të largohen”, tha Miqanoviq, portali RTCG. raportuar.