Gjatë vitit 2022, nga vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka pasur rritjen më të madhe me 3.6 herë dhe Anglia me 85.9 %, ndërsa Zvicra ka pasur rritjen më të ulët me 14.3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2022 është 7 543 817, duke u rritur me 32.6 %, në krahasim me vitin 2021.

Ndërkaq, numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga Shqipëria në vitin 2022 është 5 882 007, duke shënuar kështu një rritje me 40.4%, krahasuar me vitin e mëparshëm.

Instituti i Statistikave publikoi sot raportin “Lëvizja e shtetasve”, sipas të cilit fluks i lartë u shënua edhe në dhjetor, ku numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar shënoi rritje me 46.4 %. Gjithsej hynë 391 565 qytetarë të huaj.

Rreth 7 milionë të huaj deklaruan si arsye të vizitës së tyre pushimet ose takimet me të afërm dhe mbi 106 mijë udhëtuan për biznes.

Numri i shtetasve që kanë hyrë nga pikat ajrore është rritur me 71.5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nga pikat detare është rritur me 42.6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe nga pikat kufitare tokësore është rritur me 27.9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.