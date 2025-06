U deshën më shumë se katër muaj që Gjermania të vendoste pozitivisht për kërkesat e Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Ministrit të Punëve të Jashtme të Ukrainës Dmytro Kuleba për të dërguar tanke gjermane në Ukrainë.

14 tanket e para gjermane Leopard 2 do të mbërrijnë së shpejti në Ukrainë. Tanket Leopard do të dërgohen në Ukrainë nga vende të tjera si pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar të partnerëve nga Evropa dhe Norvegjia ishte ndër të parat që iu përgjigj pozitivisht kësaj. Siç raportohet nga Berlini, qëllimi është krijimi i dy batalione tankesh që do të operojnë brenda forcave të armatosura të Ukrainës.

Më poshtë po paraqesim disa nga karakteristikat më të rëndësishme të Leopard 2 kundrejt T-90, tanket që përdoren më shpesh nga ushtria ruse në Ukrainë.

Leopard 2

Versioni i fundit i këtij tanku është Leopard 2 A7. Tanket Leopard 2 A4 do të dorëzohen në Ukrainë.

Ky tank ka një armë të lëmuar 120 mm. Ai peshon 60 tonë dhe është i gjatë 9,67 metra. Është 2,64 metra i lartë dhe 3,77 deri në 4 metra i gjerë. Mund të funksionojë në një distancë prej 5 kilometrash.

Është pjesë e veprimeve luftarake në lëvizje ose në pushim. Funksionon me motor nafte dhe arrin shpejtësinë 70 kilometra në orë ose 50 kilometra në orë në terrene jashtë rrugës. Aftësia për të manovruar është një nga karakteristikat e saj kryesore. Ka rezistencë të lartë ndaj minave antitank, granatave dhe mjeteve shpërthyese. Ai gjithashtu ka kontroll të kompjuterizuar të zjarrit dhe rrezes.

Prodhimi i tankut Leopard 2 filloi në 1970. Është në përdorim që nga viti 1979. Prodhuesi i “Leopard 2 A7” është Kraus-Maffei Wegman. Deri më tani janë ndërtuar 3.500 tanke Leopard 2. Prej tyre 2.000 janë në Evropë.

Т-90

Ushtria ruse përdor kryesisht tanke T-90 në luftën në Ukrainë. Ky tank u krijua në bazë të paraardhësve T-72 dhe T-80. Fillimet e prodhimit të këtij tanku janë nga BRSS-ja dhe vitet e nëntëdhjeta të shekullit të kaluar në Uralvangozavod, Nizhny Tagil. Që nga viti 1992, versione të ndryshme të T-90 kanë qenë pjesë e ushtrisë ruse.

Ashtu si Leopard, T-90 ka një top 125 mm. Ka një sistem kontrolli zjarri, një motor të përmirësuar, një pamje të rregulluar termikisht, një sistem për neutralizimin e raketave antitank. Është prej çeliku dhe ka forca të blinduara të përbëra.

T-90 peshon 46 tonë dhe është 9,63 metra i gjatë. Është 2,22 metra e lartë dhe 3,78 metra e gjerë. Mundësohet nga një motor nafte. Me një operacion, ai mund të funksionojë në një distancë prej 500 kilometrash. Shpejtësia maksimale që arrin është 60 kilometra në orë.