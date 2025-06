Autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA) e shpallën zyrtarisht Grupin Wagner, të lidhur me Kremlinin rus, një organizatë kriminale transnacionale dhe sanksionuan një sërë subjektesh të lidhura me to.

Departamenti Amerikan i Financave njoftoi se tetë individë, 16 persona juridikë dhe katër avionë janë përfshirë në listën e zezë të ShBA-së.

Deklarata tha se këto sanksione synojnë infrastrukturën që mbështet operacionet e fushës së betejës të Rusisë në Ukrainë, duke përfshirë prodhuesit rusë të armëve dhe ata që administrojnë zonat e Ukrainës nën pushtimin rus.

“Ndërsa sanksionet dhe kontrollet e eksporteve ndaj Rusisë nga koalicioni ynë ndërkombëtar vazhdojnë të kafshojnë, Kremlini është i dëshpëruar për armë dhe mbështetje, duke përfshirë edhe grupin brutal Wagner, për të vazhduar luftën e tij të padrejtë kundër Ukrainës”, tha Sekretarja e Thesarit amerikan, Janet Yellen.

Ajo tha se sanksionet e reja ndaj Grupit Wagner do të pengojnë më tej aftësinë e Putinit për të armatosur dhe pajisur makinën e tij të luftës.

Departamenti i Shtetit sanksionoi gjithashtu tre persona të lidhur me sistemin rus të burgjeve për gjoja se kishin ndihmuar Wagner të rekrutonte dhe të trajnonte të burgosurit, si dhe zëvendëskryeministrin dhe një person fizik e katër persona juridikë të lidhur me oligarkun rus Vladimir Putinin.

"Shtetet e Bashkuara po sanksionojnë individë dhe entitete të lidhura me grupin paraushtarak rus Wagner dhe liderin e tij Yevgeny Prigozhin, duke përfshirë infrastrukturën e tij kryesore dhe kompanitë e para të lidhura, operacionet e saj në fushën e betejës në Ukrainë, prodhuesit rusë të armëve dhe ata që operojnë rajonet ukrainase nën pushtimin rus”, tha Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken.