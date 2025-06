Kalimi drejt energjive të rinovueshme si era ose dielli është thelbësor për të përballuar ngrohjen globale. Por, këto energji, me prodhim të ndërprerë, përfshijnë zhvillimin e kapaciteteve afatshkurtra të ruajtjes së energjisë elektrike (disa orë).

Teknologjia Vehicle to Grid (V2G), aktualisht në zhvillim, lejon makinat elektrike të karikojnë kur ka shumë energji elektrike në dispozicion dhe ta riinjektojnë atë nëpërmjet të njëjtit terminal kur i mungon rrjetit.

Me përhapjen e makinave elektrike, këto nevoja për magazinim mund të plotësohen deri në vitin 2030 në shumicën e vendeve të botës, sipas llogaritjeve të studiuesit Chengjian Xu, nga Universiteti i Leiden-it në Holandë.

Bateritë mund të ofrojnë 32 deri në 62 teravat kapacitet deri në vitin 2050, më shumë se nevojat e magazinimit të vlerësuara nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme.

Kjo përllogaritje përfshin edhe ripërdorimin e baterive me vlerë të përdorura, të cilat nga humbja e 20% ose 30% të autonomisë konsiderohen të pamjaftueshme për makinat.

“Përdorimi i makinave elektrike për të ruajtur energjinë elektrike do të ulte kërkesën për ruajtjen e energjisë dhe pasojat klimatike që lidhen me prodhimin e pajisjeve të magazinimit", tha Xu për AFP-në. Për më tepër, “do të rriste fleksibilitetin e rrjetit të energjisë elektrike dhe integrimin e energjive të rinovueshme”.

Hulumtuesi ka vënë bast për një pjesëmarrje të kufizuar të përdoruesve të makinave elektrike në sistemin V2G, për aq sa këto cikle mund të zvogëlojnë pak jetëgjatësinë e baterisë.

Por kjo pjesëmarrje është “vendimtare” dhe qeveria mund “të luajë një rol të rëndësishëm me stimuj”, theksoi z. Xu, me mikropagesat për individët që lidhin makinën e tyre me terminalin dhe ndajnë energjinë e tyre elektrike, ose detyrimin që kompanitë të lidhin flotat e makinës së tyre.

Studimi përfshin të dhëna nga tregjet kineze, evropiane, amerikane dhe indiane dhe merr parasysh faktorë të tillë si teknologjitë e ndryshme të baterive, distancat e përshkuara nga makinat ose temperaturat mesatare, të cilat ndikojnë në jetëgjatësinë e baterive.

Disa prodhues si Hyundai ose Renault tashmë po testojnë automjete të pajisura me V2G, për shembull në Utrecht (Holandë). Disa Tesla janë gjithashtu tashmë kompatibil, si dhe shumë karikues shtëpiak.

Renault vlerëson se në rastin e një makine elektrike me qira, automobilisti dhe marka mund të ndajnë deri në 400 euro në vit nëse ai e lë makinën e tij në prizë për 8 orë në ditë.