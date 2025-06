Me pastrimin e tokës dhe gërmimin e themeleve filloi ndërtimi i Xhamisë së Beljer Beut në vendbanimin Draç në Podgoricë, në vendin ku u rrënua xhamia me të njëjtin emër në mesin e shekullit të kaluar. Për myslimanët e Podgoricës ky është një moment historik, sepse pas më shumë se 270 vitesh në Podgoricë do të ndërtohet një objekt islamik.

Xhamia e fundit e ndërtuar në shekullin e 18-të

Ekipi i Anadollit ka vizituar fshatin Draç. Kryeimami i Podgoricës, Xhemo ef Rexhematoviq, ishte aty që nga orët e para të mëngjesit me anëtarët e Këshillit të Mexhlisit të Bashkësisë Islame të Podgoricës.

Pikërisht Rexhematoviq, është ai i cili me ndihmën e reisit Rifat ef. Fejziç, gjatë dhjetë viteve të fundit vazhdimisht kanë punuar në sigurimin e dokumentacionit për ndërtimin e kësaj xhamie.

“Kjo është një ditë historike për të gjithë ne. Pas më shumë se 270 vjetësh, në Podgoricë, në qytetin e vjetër po ndërtohet një xhami. E fundit e ndërtuar në Podgoricë ishte Xhamia Osmanagiç, në shekullin e 18-të. Përveç kësaj, kjo është xhamia e vetme në Podgoricë, themelet e së cilës janë ruajtur, gërmimet arkeologjike kanë treguar se dikur në këtë vend ka pasur një xhami. Në bazë të kësaj kemi marrë lejet e nevojshme për të ndërtuar një të re në themelet e Xhamisë së Hadroviqit (Xhamia e Bejlerëve), por në një formë pak më ndryshe”, thotë Rexhematoviq.

Donacione për ndërtimin e xhamisë

Ai kujton se që nga viti 2013, kur filloi gërmimi arkeologjik i themeleve të ish-xhamisë, u kërkuan mënyra për të shkuar deri në fillimin e ndërtimit.

“Këmbëngulja dhe pritja jonë dhanë rezultat, falë Zotit. Nuk ishte e lehtë të merrnim të gjitha lejet e nevojshme nga autoritetet komunale, si dhe mirëkuptimin nga fqinjët tanë, megjithatë ia dolëm. Kemi marrë shumë donacione, si në aspektin konceptual ashtu edhe në projektin kryesor. Po ashtu, edhe punimet e ndërtimit, punimet tokësore dhe gjeodezike, të gjitha janë donacione, ne kemi paguar vetëm shërbime komunale deri më tani, gjithçka tjetër ka qenë donacion. Deri më tani janë grumbulluar rreth 130 mijë euro dhe për gjithë projektin na duhen rreth 620 mijë euro. Por, ne filluam me një entuziazëm të tillë, me mirëkuptimin e miqve tanë të besimeve të ndryshme, të gjithë morën pjesë në këtë projekt, që është një formë e bashkëpunimit të mirë”, thotë Redžematović për Anadollu.

Përfundimi i punimeve në fund të vitit të ardhshëm

Xhamia e Hadroviqit (Xhamia e Bejler Beut) është ndërtuar në fillim të shekullit të 18-të. Kështu shkruhet në librin e vakëfeve të Arkivit në Istanbul, i cili gjendet me emrat “Xhamia e Bejler Beut” dhe “Xhamia e Alaj Beut”, pra me titull dhe jo me emrin e vetë themeluesit. Në popull njihet si xhamia e Hadroviqit, sepse pas largimit të osmanëve u ruajt vëllazëria e Hadroviqit që ndodhej aty. Ishin muezinë, mutenvelinj, njerëz që mbanin higjienën dhe kujdeseshin për të, kishin çelësat e asaj xhamie. Aty jetojnë edhe sot pasardhësit e familjes së tyre. Kështu mbeti emri xhami i Hadroviqit.

Bazuar në projektin konceptual dhe kryesor, xhamia do të marrë një pamje krejtësisht të re, në frymën e arkitekturës bashkëkohore. Objekti do të ndërtohet në tri kate, do të ndërtohet një garazh nëntokësor, përdhesë dhe kati i parë, me një sipërfaqe totale prej 328 metrash katrorë.

“Sipas projektit, xhamia do të hapet në dhjetor të vitit 2024”, tha Rexhematoviq.