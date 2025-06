Türkiye nuk do të ratifikojë aplikimin e Suedisë për anëtarësim në NATO nëse nuk përmbush detyrimet sipas memorandumit trepalësh, tha të martën ministri i Jashtëm i Türkiyes, Mevlüt Çavuşoğlu.

“Nëse një ditë Suedia përmbush detyrimet e saj, atëherë ne do të ulemi dhe do të shohim. Por, për momentin, nuk është e mundur që ne t’i themi po aplikimit të Suedisë në NATO në këto kushte,” tha Mevlüt Çavuşoğlu në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun hungarez Peter Szijjarto në Budapest.

Türkiye shtyu takimin e ardhshëm trepalësh të planifikuar për në shkurt në Bruksel me Suedinë dhe Finlandën për aplikimet e tyre në NATO, tha Çavuşoğlu, sepse gjithçka duhet të jetë “transparente”.

Të premten, politikani i ekstremit të djathtë danezo-suedez Rasmus Paludan dogji një kopje të Kuranit, librit të shenjtë të Islamit, përpara një xhamie në Danimarkë. Akti islamofobik erdhi disa ditë pasi Paludan dogji një kopje të Kuranit jashtë ambasadës turke në Suedi gjatë një proteste të miratuar nga policia.

Szijjarto kritikoi gjithashtu sulmin ndaj Kuranit, duke thënë: “Si i krishterë, si i krishterë katolik i devotshëm, djegia dhe fyerja e librit të shenjtë të një besimi tjetër nuk është aspak e pranueshme”. Ai shtoi: “Më vjen keq, por të quash liri të fjalës djegien e librit të shenjtë të një besimi tjetër është marrëzi”.

Paludan njoftoi gjithashtu se do të digjte një kopje të librit të shenjtë mysliman çdo të premte derisa Suedia të përfshihet në aleancën e NATO-s. Suedia dhe Finlanda aplikuan zyrtarisht për t’u anëtarësuar në NATO majin e kaluar, një vendim i nxitur nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila filloi më 24 shkurt 2022. Sipas një memorandumi të nënshkruar qershorin e kaluar midis Türkiyes, Suedisë dhe Finlandës, të dyja vendet nordike u zotuan të ndërmarrin hapa kundër terroristëve për të fituar anëtarësimin në aleancën e NATO-s.

Në marrëveshje, Suedia dhe Finlanda ranë dakord të mos ofrojnë mbështetje për grupet terroriste si PKK dhe degët e saj, dhe Organizatën Terroriste Fetullah (FETO), dhe të ekstradojnë të dyshuarit për terrorizëm në Türkiye, ndër të tjerash.

Marrëveshja unanime nga të gjithë anëtarët e NATO-s – përfshirë Türkiyen, një anëtare prej më shumë se 70 vjetësh, është e nevojshme që çdo anëtar i ri të pranohet në aleancë.

Türkiye thotë se vendet, veçanërisht Suedia, duhet të bëjnë më shumë, veçanërisht në vazhdën e demonstratave provokuese terroriste dhe djegies së kopjeve të Kuranit të Shenjtë në Stokholm.