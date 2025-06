Qindra persona kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit 7.4 ballë sipas Rihterit, i cili goditi pjesën jugore të Türkiyes në orët e para të mëngjesit. Nga e gjithë bota po vijnë mesazhe ngushëllimi dhe gatishmërie për të ndihmuar.

Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, deklaroi se është në kontakt me Erdoganin dhe Çavuşoğlun pas tërmetit në Türkiye, duke shtuar se “aleatët aktualisht po mobilizojnë mbështetjen”.

Mbretëria e Bashkuar ka reaguar gjithashtu nëpërmjet sekretarit të jashtëm Cleverly, i cili thotë se MB-ja qëndron e gatshme të dërgojë ndihmë për pasojat e tërmetit 7.4 ballësh që goditi Türkiyen jugore.

Edhe Franca shprehu solidaritetin e saj me Türkiyen, duke i dërguar ngushëllime popullit turk.

Mesazh ngushëllimi dërgoi edhe Rusia. Ata u solidarizuan me Türkiyen pas tërmetit shkatërrues, duke shprehur shpresën se ky vend do ta kalojë fatkeqësinë me sa më pak humbje.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, nga ana tjetër shkroi në profilin e tij në Twitter se Kievi është i gatshëm të ofrojë ndihmë për Ankaranë pas tërmetit 7.4 shkallësh që goditi pjesët jugore të Turqisë.

"I shpreh ngushëllimet e mia Presidentit Rexhep Tajip Erdogan, popullit turk dhe familjeve të atyre që humbën jetën në tërmetin në Türkiye dhe u uroj shërim të shpejtë të gjithë të plagosurve. Ne jemi me popullin turk në këtë kohë të vështirë. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë ndihmën e nevojshme për të kapërcyer pasojat e fatkeqësisë”, tha ai. Zelensky.

Presidenti izraelit Isaac Herzog shprehu gatishmërinë e Tel Avivit për të mbështetur Ankaranë në tejkalimin e pasojave të tërmetit shkatërrues.

Kryeministri indian Narendra Modi tha në një mesazh se ai ishte thellësisht i prekur nga humbjet e jetës dhe dëmet materiale në tërmetin shkatërrues në Türkiye.

Presidenti i Azerbajxhanit, Aliyev, i dërgoi një mesazh ngushëllimi Erdoganit lidhur me vuajtjet e njerëzve nga tërmeti në jug të Türkiyes.

Azerbajxhani ka dërguar ekipe të shumta kërkim-shpëtimi në Türkiye dhe presidenti Aliyev deklaroi në një mesazh për kolegun e tij Erdoğan se Baku është i gatshëm të ofrojë të gjithë ndihmën e nevojshme për popullin vëlla turk.

Edhe Pakistani i dërgoi një mesazh ngushëllimi Türkiye për humbjen e jetëve në tërmetin shkatërrues.

Duke kujtuar se Türkiye i ka zgjatur dorën e ndihmës Pakistanit në të gjitha momentet e vështira, kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif theksoi se Islamabadi do t'i ofrojë gjithë ndihmën e mundshme popullit turk.

Tërmeti la qindra viktima në zonën e disa qyteteve në Türkiye dhe Siri.