Çdo vit, tërmetet lënë pas një gjurmë të shkatërrimit të madh, duke marrë jetën e mijëra njerëzve dhe megjithatë ne jemi ende larg nga të qenët në gjendje t’i parashikojmë ato.

Tërmeti i fundit në Türkiyen jugore, Siri, Liban dhe Palestinë është një tjetër kujtesë e fortë se sa befas dhe papritur mund të godasin.

Tërmetet janë nga natyra e tyre një fenomen i papritur dhe parashikimi me një interval kohor të saktë është i vështirë. Në përpjekje për të reduktuar dëmet nga tërmeti, shkencëtarët kanë zhvilluar teknika për analizimin e tërmeteve për vite me radhë.

Nëpërmjet hartës së rreziqeve dhe metodave të tjera, shkencëtarët mund të parashikojnë vetëm mundësinë e një tërmeti në shkallë të gjerë dhe të përcaktojnë me saktësi epiqendrën e tij të mundshme. Megjithatë, ata nuk mund të japin një afat kohor të saktë.

Mitet e tërmeteve

Mashtruesit mund të pohojnë se ata mund të parashikojnë tërmete, megjithatë këtu janë arsyet pse pretendimet e tyre janë të rreme.

Tërmeti është pjesë e procesit shkencor dhe një parashikim duhet të përfshijë datën dhe kohën, vendndodhjen dhe magnitudën. Nuk ka të bëjë fare me retë, dhimbjet trupore ose gjëkafshë tjetër. Për më tepër, parashikimet joshkencore janë aq të përgjithshme saqë mund të përshtaten me çdo tërmet të ardhshëm. Një shembull i tillë është klimatologu i vetëshpallur që parashikoi gabimisht se një tërmet i rëndësishëm përgjatë Zonës Sizmike të Madridit të Ri pritej të godiste rajonin e Shën Luisit. Ai parashikoi se do të ndodhte më ose rreth 3 dhjetor 1990, duke shkaktuar një furi mediatike në fshatin Misuri të Madridit të Ri dhe duke nxitur shumë banorë të rezervonin furnizime emergjente.

Edhe nëse një ose më shumë nga elementët e parashikuar të pseudoshencëtarëve rezultojnë të jenë shumë të ndryshëm nga ajo që ka ndodhur në të vërtetë, ata megjithatë deklarojnë sukses nëse godet një tërmet që disi i ngjan parashikimit të tyre.

Kur ndodh diçka që besohet të jetë një pararendës i një tërmeti në të ardhmen e afërt, parashikimet (nga joshkencëtarët) shpesh fillojnë të qarkullojnë në mediat sociale. I ashtuquajturi pararendës është shpesh një grup tërmetesh të vogla, rritje të niveleve të radonit në ujin aty pranë, sjellje të çuditshme të kafshëve, rritje të magnitudave në ngjarje të përmasave mesatare, ose një ngjarje me magnitudë të moderuar që është mjaft e pazakontë për të ngritur mundësinë që të jetë një paragoditje.

Një parashikim i vërtetë është për fat të keq i pamundur sepse shumica e këtyre pararendësve ndodhin shpesh pa një tërmet që i pason. Në vend të kësaj, një parashikim mund të deklarohet duke përdorur terma probabilistë nëse ka një bazë shkencore për të.

Disa dekada më parë, të dhënat sizmike të mbledhura nga tërmetet me magnitudë të vogël dhe sjelljet e çuditshme të kafshëve u përdorën në Kinë për të parashikuar lëkundjet e ardhshme. Kur tërmeti kryesor ndodhi në të vërtetë më 4 shkurt 1975, në Kinën verilindore dhe shkaktoi kërdi të gjerë, shumë njerëz morën vendimin të flinin jashtë shtëpive të tyre dhe për këtë arsye u kursyen. Megjithatë, është e pazakontë që ky lloj aktiviteti sizmik të pasohet nga një tërmet i rëndësishëm. Fatkeqësisht, shumica e tërmeteve nuk kanë absolutisht asnjë ngjarje paraprake. Prandaj, nuk kishte asnjë paralajmërim përpara tërmetit të madh të Sichuan në vitin 2008, në Kinë, i cili vrau mijëra njerëz.

Të dhëna nga tërmetet e kaluara

Probabilitetet e tërmetit përshkruajnë mundësinë që një tërmet i një magnitude të caktuar të ndodhë brenda një rajoni gjatë një periudhe vitesh.

Probabilitetet e tërmeteve vlerësohen në dy mënyra: duke studiuar historinë e tërmeteve të mëdha në një zonë të caktuar dhe nga shpejtësia me të cilën akumulohet sforcimi në shkëmb.

Për të parashikuar mundësinë e goditjeve të mëdha në të ardhmen, të ngjashme me ato të së kaluarës, shkencëtarët ekzaminojnë shpeshtësinë e tërmeteve të mëdha në histori. Për shembull, nëse një rajon ka pësuar katër tërmete me magnitudë 7 ose më të madhe gjatë 200 viteve të historisë së dokumentuar, dhe nëse këto goditje kanë ndodhur rastësisht në kohë, atëherë shkencëtarët do t’i atribuojnë një mundësi 50 përqind (d.m.th., ka të ngjarë të ndodhë po aq sa të mos ndodhë) për shfaqjen e një tërmeti tjetër me magnitudë 7 ose më të madhe në rajon gjatë 50 viteve të ardhshme.

Një mënyrë tjetër për të vlerësuar gjasat e tërmeteve në të ardhmen është duke vlerësuar shkallën me të cilën rritet sforcimi. Ashtu si tërheqja shumë e ngushtë e një brezi gome, gurët do të thyhen dhe do të zhvendosen shpejt kur lëvizjet e pllakave rrisin presionin në to në një shkallë kritike. Shkencëtarët llogarisin akumulimin vjetor të tendosjes së një segmenti të gabimit, sasinë e kohës që nga tërmeti më i fundit i segmentit dhe sasinë e tendosjes së lëshuar gjatë atij tërmeti për të vlerësuar se sa kohë do të duhet që tendosja të grumbullohet deri në pikën ku ndodh një tërmet tjetër.

Parashikimi apo probabiliteti i tërmetit?

Parashikimet e tërmeteve janë si probabilitete, por për periudha më të shkurtra kohore dhe zbatohen për pasgoditjet. Zakonisht ka pasgoditje më pak të shpeshta që ndodhin pas një tërmeti të madh. Meqenëse shumica e sekuencave të pasgoditjeve kanë një model të qëndrueshëm, është e mundur të vlerësohet mundësia e një pasgoditjeje gjatë një periudhe kohe specifike pas një tërmeti. Këto probabilitete mund të jenë më të mëdha se 1 në 30.

Qëllimi i parashikimeve të tërmeteve është të lajmërojë njerëzit paraprakisht për tërmete potencialisht të rrezikshme, në mënyrë që ata të mund t’i përgjigjen urgjencës në një mënyrë që minimizon dëmet në pronë dhe jetë njerëzore. Dhe ekspertët përqendrojnë përpjekjet e tyre në zbutjen afatgjatë të rreziqeve të tërmeteve dhe ndihmën për të rritur sigurinë e infrastrukturës, në vend që të përpiqen të bëjnë parashikime afatshkurtra.