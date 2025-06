Bashkësia Islame në Mal të Zi mblodhi rreth 120 mijë euro për ndihmë për popullin e Türkiyes dhe të Sirisë nëpërmjet aktiviteteve bamirëse të mbajtura të premten, pas faljes së xhumasë në të gjitha xhamitë e vendit.

Shuma e mjeteve që janë mbledhur në llogaritë bankare do të publikohet veçmas.

Në organizimin e Mexhlisit u mblodhën dhjetëra kamionë me rroba, këpucë dhe gjëra të tjera të nevojshme jetësore, të cilat do të arrijnë deri te njerëzit që humbën shtëpitë e tyre nga tërmeti shkatërrues.

Nga Bashkësia Islame shprehin mirënjohjen e tyre për të gjithë donatorët që iu përgjigjën aksioneve të grumbullimit të ndihmave.

“Allahu i bekoftë të gjithë donatorët tanë dhe i shpërbleftë me bollëk, na shpëtoftë nga tundimet që nuk mund t'i durojmë”, thotë Bashkësia Islame e Malit të Zi.

Dy tërmete shkatërruese me magnitudë 7,7 dhe 7,6 të shkallës Rihter goditën pjesët jugore të Türkiyes me epiqendër Kahramanmaraş më 6 shkurt dhe ekipe të shumta shpëtimi po punojnë ende me zell për të kërkuar dhe shpëtuar njerëzit e bllokuar në rrënojat e ndërtesave.