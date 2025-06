Pas tërmetit që goditi 10 provinca me epiqendër Kahramanmaraş, vazhdojnë përpjekjet e kërkim-shpëtimit.

Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Hulusi Akar dhe ministri i Shëndetësisë Fahrettin Koca shkuan në Hatay për të shqyrtuar aktivitetet e kërkim-shpëtimit dhe ndihmës.

Gjatë inspektimeve që u zhvilluan së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm, gjeneral Yasar Guler, dhe guvernatorin e Hatayit, Rahmi Dogan, dy ministrat u njohën me punën në qark në Qendrën Koordinuese AFAD dhe më pas u ekzaminuan aktivitetet në vendngjarje.

Dy ministrat më pas kanë dërguar ngushëllimet e tyre për qytetarët, përfshirë edhe drejtuesit e opinionit publik në rajon.

Duke theksuar se puna po vazhdon pa pengesa, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Akar tha:

"Ne jemi një, jemi bashkë, shteti dhe kombi janë me ju. Kemi bërë shumë beteja si një dorë dhe një zemër. Si një dorë dhe një zemër ne do ta vazhdojmë këtë betejë dhe do t'i shërojmë këto plagë”, tha Akar.