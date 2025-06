Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe gruaja e tij Emine Erdoğan vizituan të lënduarit nga tërmeti, në Basaksehir Cam dhe Sakura City Hospital në Istanbul pas tërmeteve me magnitudë 7,7 dhe 7,6 ballë që goditën provincat e shumta të Türkiyes, më 13 shkurt 2023.

Evakuimi i të lënduarve të tërmetit, të cilët u shpëtuan nga rrënojat, vijojnë drejt Istanbulit.

Më 6 shkurt, një tërmet i fortë prej 7,7 ballë, me epiqendër në qarkun Pazarcik, tronditi Kahramanmaraş dhe provincat: Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay dhe Kilis. Të njëjtën ditë në orën 13:24 (1024 GMT), një tërmet me magnitudë 7,6 me epiqendër në qarkun Elbistan të Kahramanmaraş goditi rajonin.