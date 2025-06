Trupi i Christian Atsu, futbollistit të skuadrës turke të ligës së parë Hatayspor, është gjetur nën rrënojat e një rezidence në Antakya. Menaxheri i tij, Nana Sechere tha se futbollisti 31-vjeçar ganez kishte ndërruar jetë. "Me keqardhje ju informoj të gjithëve se trupi i Christian Atsu është gjetur këtë mëngjes. Ngushëllimet e mia për familjen dhe të dashurit e tij. Përfitoj nga rasti për t'i falënderuar të gjithë për lutjet dhe mbështetjen e tyre", tha Sechere. Lajmin për vdekjen e futbollistit e ka konfirmuar klubi. "Trupi i futbollistit tonë Christian Atsu, i cili vdiq në tërmet, do të transferohet në vendlindjen e tij, Ganë. Nuk do të të harrojmë Atsu. U prefsh në paqe. Nuk ka fjalë për pikëllimin tonë. Fli në paqe", njoftoi klubi. Numri i viktimave nga tërmeti i 6 shkurtit në Türkiye sipas të dhënave të fundit është rreth 40 mijë.