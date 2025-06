Ekspozitë në Prishtinë kundër “ikjes” së rinisë nga Kosova

Anketa e fundit e publikuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar, me seli në ShBA, tregon se 78 për qind e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin “përfundimisht” ose “ndoshta” nga vendi i tyre, nëse do të kishin mundësi.