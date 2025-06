Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pas takimit të përbashkët në Bruksel me Komisarin Evropian për Punë të Jashtme, Josep Borell, të Dërguarin Special të BE-së për Dialog, Mirosllav Lajčak, dhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, tha se kanë pasur një takim të vështirë dhe se beson se do të ketë edhe më shumë takime në periudhën në vijim.

Vuçiq tha se ata duhet të takohen përsëri në Maqedoninë e Veriut më 18 mars, kur Josep Borrell do të vizitojë rajonin. Beson se do të ketë edhe shumë takime në periudhën në vijim.

"Deri atëherë, ne do të donim të bisedonim me Lajčak për çështjet për zbatim. Është gjithashtu e rëndësishme që deklarata e BE-së, nëse është kështu, kjo është deklarata e tyre, do të përmend domosdoshmërinë e zbatimit të të gjitha marrëveshjeve të mëparshme. Unë insistova në Asociacionin dhe përfaqësuesit evropianë, Kurti nuk ishte i gatshëm ta pranonte tani, të shohim nëse do ta pranojë në të ardhmen”, tha Vuçiq.

Ai theksoi se shpreson se është e mundur të arrihet një lloj kompromisi, por se ka frikë se mund të ngecim në diçka që është nënshkruar shumë kohë më parë dhe është dashur të përmbushet.