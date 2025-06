Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pas takimit në Bruksel ka deklaruar se “jemi në rrugë të mbarë dhe njëkahëshe të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fqinjësi të mirë evropiane”.

“Sot patëm një takim pozitiv konstruktiv në Bruksel dhe ky takim ishte konfirmim që propozimi evropian është i pranueshëm dhe i pandryshueshëm. Unë qysh më herët pata thënë që është bazë e mirë për diskutime të mëtejme dhe është platformë specifike për të ecur përpara dhe tash ecja përpara do të jetë për planin e zbatimit për çfarë do të ketë edhe diplomaci, por do të ketë edhe takim të radhës të nivelit të lartë diku nga mesi i muajit mars, me ndërmjetësimin apo fasilitimin e zotit Borrell dhe Lajçak”, ka thënë Kurti pas takimit.

Ai, mes të tjerash, ka shtuar se sonte ka qenë i gatshëm të nënshkruajë dokumentin e Planit Evropian, por se pala serbe nuk ka pranuar.

Propozimi Evropian, sipas kryediplomatit Borrell, do të publikohet së shpejti.