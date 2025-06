Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se vendi i tij ka nevojë për avionë luftarakë modernë për t’u mbrojtur kundër sulmeve ruse.

"Ne kemi nevojë për komponentin e aviacionit të mbrojtjes ajrore – avionë modernë luftarakë – për të mbrojtur gjithë territorin e vendit tonë nga terrori rus. Mbrojtja ajrore është e plotë vetëm kur mbështetet nga aviacioni", tha Zelenskyy në një video-mesazh më 27 shkurt në mbrëmje.

Zelenskyy tha më tej se pilotët ukrainas tashmë po bëjnë një punë të mirë, së bashku me gjuajtësit kundërajrorë dhe specialistët e forcave ajrore, por ata do të jenë në gjendje të vendosin plotësisht epërsinë ajrore kur "të hiqet tabuja e aviacionit në marrëdhëniet me partnerët tanë".

Komentet e Zelenskyyt erdhën pasi dy persona u vranë në një sulm me dronë në qytetin perëndimor të Ukrainës Khmelnytskyi më 27 shkurt.

Në një deklaratë, ushtria ukrainase tha se Rusia sulmoi Ukrainën nga veriu me 14 dronë, duke pretenduar se 11 prej tyre u shkatërruan nga sistemet e mbrojtjes ajrore.

Aktualisht në vitin e saj të dytë, në luftën Rusi-Ukrainë deri më tani janë vrarë më shumë se 8.100 civilë dhe 13.500 të tjerë janë plagosur, sipas shifrave të fundit të OKB-së.

Pas sigurimit të tankeve amerikane "Abrams" dhe atyre gjermane "Leopard", Ukraina e ka kthyer vëmendjen te dërgesat e avionëve luftarakë modernë.