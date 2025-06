Serbia është e gatshme të punojë në zbatimin e shumë gjërave nga plani evropian për Kosovën, por e ka bërë të qartë se nuk do të bisedojë për njohje reciproke, as për anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Kështu tha presidenti serb Aleksandar Vuçiq, dy ditë pas takimit me kryeministrin Albin Kurti në Bruksel, ku u konstatua një përafrim serioz i palëve për Propozimin Evropian për normalizimin e marrëdhënieve.

“Këtë ia thashë Macronit dhe Scholzit në Mynih, dhe të gjithë liderëve të mëdhenj, dhe Mirosllav Lajçakut dhe Borell e di këtë. Bëhet fjalë për faktin se unë nuk dua dhe nuk mund të diskutoj njohjen reciproke, njohjen dhe hyrjen e Kosovës në OKB”, tha Vuçiq për RTS, duke folur për bisedimet me kryeministren e Kosovës, Albin Kurti në Bruksel.

Vuçiq tha gjithashtu se është i hapur për të diskutuar gjithçka tjetër.

“Jo sepse na çon më tej në rrugën tonë evropiane, e cila është e rëndësishme, por sepse është e mirë për marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve. Janë të panumërta pikat që janë të rëndësishme”, tha Vuçiq, duke folur për propozimin evropian për një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Vuçiq tha se në takimin në Bruksel nuk është rënë dakord për udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes.

“Ne do të punojmë në planin e zbatimit se si të organizohet përfaqësimi rajonal, një temë shumë e rëndësishme, si të bëhen vulat doganore sipas marrëveshjes së vitit 2011 të Borko Stefanoviqit, do të punojmë se si të rregullojmë lirinë dhe qarkullimin e mallrave, kapitalit dhe shërbimeve, do të punojmë se cilat janë të drejtat e ekstraterritorialitetit për mbrojtje të veçantë për Kishën Serbe”, tha ai.

Ai theksoi se pika e parë në planin implementues duhet të jetë formimi i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe dhe se vetëm pas kësaj mund të diskutohen tema të tjera.

Megjithatë, ai shprehu dyshimin se Kosova do të formojë Asociacionin në të ardhmen e afërt.

I pyetur nëse dikush në takimet në Bruksel i ka thënë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se duhet të formojë Asociacionin, Vuçiq tha se të gjithë ia thonë, por ai është përgjigjur se i ka premtuar popullit se nuk do ta përmbushë dhe kjo sjell sërish ngërç.