Shteti afrikan, numër një në botë për përfaqësimin e grave në parlament

Numri i shteteve ku gratë përbëjnë shumicë në shtëpitë ligjvënëse mund të numërohet me gishtat e njërës dorë. Ruanda veçohet si shtet me përfaqësimin më të lartë të grave në parlament, me 61% të deputeteve, ndërsa mesatarja në botë është pak mbi 26%.