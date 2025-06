Në tri pyetjet, Rifat Oncel diskuton kërkesën e Türkiyes për furnizimin e F-16V nga ShBA-ja dhe problemet që ajo ka hasur në procesin për Departamentin e Analizës së Anadolus.

Pse Türkiye dëshiron të blejë avionë F-16V dhe komplete modernizimi?

Avionët F-16 janë një element thelbësor i Forcave Ajrore Turke dhe përbëjnë forcën e saj kryesore goditëse. Midis viteve 1987 dhe 2012, Türkiye bleu 270 avionë F-16 të modeleve të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara. Aktualisht, Türkiye ka numrin më të madh të avionëve F-16 pas ShBA-së dhe Izraelit. Türkiye ka qenë një nga përdoruesit më aktivë të këtyre avionëve për shkak të sfidave të sigurisë me të cilat përballet, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit. Prandaj, fakti që Forcat Ajrore Turke kanë përvojë dhe njohuri të konsiderueshme në avionë, e bën vënien në punë të F-16 të rinj dhe të avancuar një zgjedhje racionale.

Nga ana tjetër, fakti që shumë prej avionëve F-16 në inventarin e Türkiyes janë në prag të vjetërsimit, kërkon furnizimin me avionë të rinj. Inventari F-16 i Türkiyes përbëhet nga konfigurimet e Bllokut 30, Bllokut 40, Bllokut 50 dhe Bllokut 50+. Duke marrë parasysh se shumica e flotës F-16 të Türkiyes (160 avionë në konfigurimin e Bllokut 30 dhe Bllokut 40) hynë në shërbim midis viteve 1987 dhe 1995, situata mund të shihet më qartë. F-16-të më modernë të forcave ajrore, avionët Bllok 50+, kanë qenë në shërbim për rreth 10 vjet. Prandaj, Türkiye dëshiron të blejë F-16 Bllok 70 më të fundit, i cili ka disa nga karakteristikat e avionëve të gjeneratës së pestë.

Po kështu, industria turke e mbrojtjes ka një histori të gjatë me F-16. Gjatë viteve, kompanitë turke kanë kryer programe të modernizimit strukturor dhe avionik në avion. Kjo ka zgjatur jetëgjatësinë e fluturimit të avionit dhe i ka përmirësuar ato me pajisje më moderne. Megjithatë, duhet të theksohet se nga 160 F-16 që Türkiye bleu midis viteve 1987 dhe 1995, të gjithë përveç tetë të parëve u prodhuan në Türkiye. Në mënyrë të ngjashme, 46 F-16 të eksportuara në Egjipt u prodhuan në Türkiye midis viteve 1993 dhe 1995. Türkiye gjithashtu ka kryer modernizimin e F-16 pakistanez dhe jordanez në 20 vitet e fundit. Përveç avionit të ri, Türkiye ka kërkuar gjithashtu 79 komplete modernizimi për të përmirësuar F-16 e mbetura në nivelin e Bllokut 70.

Pse ka probleme në prokurimin e këtyre avionëve dhe kompleteve të modernizimit?

Në tetor të vitit 2021, Türkiye dorëzoi një letërkërkesë për të blerë 40 avionë luftarakë F-16 Bllok 70 dhe 79 komplete modernizimi nga ShBA-ja. Megjithatë, vetëm në javët e fundit u bë një njoftim jozyrtar në Kongres për shitjen e mundshme. Veçanërisht pas pushtimit rus të Ukrainës, Presidenti i ShBA-së, Joe Biden, njoftoi mbështetjen e tij për shitjen e avionëve dhe kompleteve të modernizimit në Türkiye. Më pas, Biden përsëriti mbështetjen e tij për shitjen përballë kundërshtimeve të ndryshme nga Kongresi dhe miratimit të projektligjeve që do të vendosnin disa kushte për shitjen. Më pas, këto kushte u hoqën nga Akti i Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare të vitit 2023 (NDAA).

Pas njoftimit jozyrtar të administratës në Kongres, filloi një proces rishikimi i shkallëzuar për të filluar negociatat me Kongresin. Ky proces zgjat 20-40 ditë, pas së cilës bëhet një njoftim zyrtar. Megjithatë, kundërshtimet e ndryshme nga Kongresi e kanë tërhequr situatën në pasiguri. Së fundmi, 29 senatorë i dërguan një letër Bidenit duke thënë se ata nuk do të miratonin shitjen e avionëve dhe kompleteve të modernizimit derisa aplikimet e Suedisë dhe të Finlandës për anëtarësim në NATO të miratoheshin nga Türkiye. Në këtë kuptim, administrata mund të përmbahet nga njoftimi zyrtar në Kongres, që do të nënkuptonte heqjen e shitjes. Ka pasur shembuj të kësaj në të kaluarën, të tilla si shitja e helikopterëve AH-1W Super Cobra gjatë kohës së Presidentit Bill Clinton dhe Predator dhe Reaper Mjetet Ajrore Pa pilot (UAV) gjatë kohës së Presidentit Barak Obama.

Deklaratat e fundit të Presidentit Recep Tayyip Erdoğan sugjerojnë se Türkiye nuk ka gjasa të miratojë anëtarësimin e Suedisë në NATO, të paktën në një periudhë afatshkurtër. Në fakt, Türkiye ka thënë zyrtarisht se nuk ka asnjë lidhje midis shitjes së mundshme dhe anëtarësimit të Suedisë dhe të Finlandës në NATO. Megjithatë, si me çdo marrëveshje të madhe të shitjes së armëve, çështja në mënyrë të pashmangshme është politizuar.

Si do të ndikonte mungesa e miratimit të shitjeve nga ShBA-js në marrëdhëniet Türkiye-SHBA?

Shkurtimisht, nuk është në interesin e Türkiyes që shitja të mos ndodhë, por as kjo nuk do t’u shërbente interesave amerikane. F-16 është demonstrimi i vetëm i partneritetit të gjatë të sigurisë dhe mbrojtjes Türkiye-ShBA. Në mënyrë të ngjashme, shitja e armëve në përgjithësi, dhe F-16 në veçanti, janë një pasqyrim i rolit balancues dhe ndikimit diplomatik që Shtetet e Bashkuara kanë luajtur historikisht në konfliktet turko-greke. Forca ajrore e Greqisë është gjithashtu e përbërë kryesisht nga F-16, të cilët Türkiye dhe Greqia i blenë afërsisht në të njëjtën kohë. Prandaj, dështimi i shitjes mund “të gërryejë” seriozisht dimensionin ushtarak, ndoshta aspektin më të fortë të marrëdhënieve turko-amerikane, të cilat janë acaruar nga kriza të ndryshme vitet e fundit.

Po kështu, ndikimi diplomatik i ShBA-së në Egje dhe Mesdheun Lindor do të zvogëlohej në Türkiye. Ky ndryshim është bërë më i dukshëm vitet e fundit me hapat e ndërmarrë nga ShBA-ja nën ndikimin e lobit grek. Në fakt, shitja e F-16 në Türkiye dhe shitja e avionit luftarak të gjeneratës së pestë F-35 në Greqi, duke u raportuar në Kongres në të njëjtën kohë ishte një tjetër shenjë e kësaj. Nëse të dyja shitjet miratohen, do të jetë hera e parë në histori që ShBA-ja i jep Greqisë një avantazh teknologjik ushtarak. Në këtë pikë, duhet theksuar se 83 F-16 grekë janë përmirësuar në konfigurimin e Bllokut 70/72 vjet më parë dhe forcat ajrore greke kanë nisur t’i marrin.

Së fundmi, ndërsa F-16V mund të blihet lehtësisht nga vende me aftësi ushtarake shumë modeste, fakti që ka pengesa për Forcat e Armatosura Turke, një nga ushtritë më të mëdha të NATO-s, e përmbledh situatën në terma të përgjithshëm