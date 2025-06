Polonia do të prodhojë më shumë se 800 tanke të Koresë së Jugut K2 për ushtrinë e saj, njoftoi të enjten ministri polak i Mbrojtjes, Mariusz Blaszczak.

"Nga 1.000 tanke për të cilat kemi nënshkruar marrëveshje me Seulin, 180 do të blihen drejtpërdrejt nga vendi i prodhimit, Koreja e Jugut, dhe pjesa tjetër, 820, do të prodhohen në Poloni", tha Blaszczak gjatë një vizite në fabrikën ushtarake në Poznan ku do të prodhohen tanket.

Blaszczak tha se në fabrikën e makinave ushtarake në Poznan do të bëhet servisimi, riparimi dhe prodhimi i tankeve K2.

Ai theksoi se grupi i parë prej 180 tankesh, i cili mbërriti në dhjetor të vitit të kaluar, është tashmë funksional në divizionin e mekanizuar në verilindje të Polonisë