Presidenti i Türkiyes u zotua të hënën (6 mars), të rindërtojë rajonin jugor të vendit, të goditur muajin e kaluar nga tërmetet e fuqishme që morën jetën e më shumë se 46.104 njerëzve. “Sot, ndërsa lëmë pas javën e katërt që nga tërmetet, ne shohim më qartë përmasat e fatkeqësisë që përjetuam dhe ndiejmë dhimbjen e humbjeve tona më thellë,” tha Recep Tayyip Erdoğan pas një takimi të kabinetit në kryeqytetin Ankara. Më 6 shkurt, tërmetet me magnitudë 7,7 dhe 7,6 goditën 11 provinca - Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye dhe Sanliurfa. Më shumë se 13,5 milionë njerëz në Türkiye janë prekur nga tërmetet shkatërruese, si dhe shumë të tjerë në Sirinë veriperëndimore. “Qëllimi ynë është të fillojmë ndërtimin e 244.000 shtëpive dhe i 75.000 shtëpive të fshatit në dy muajt e ardhshëm,” tha Erdoğan, duke shtuar se ndërtimi i 22.000 prej tyre tashmë ka filluar. Një tërësi prej 488.000 shtëpish të reja do të ndërtohen për viktimat e fatkeqësive në zonat e goditura nga tërmeti brenda një viti, tha ai. Presidenti Erdoğan, gjithashtu shtoi se 100.000 kontejnerë do të vendosen brenda dy muajsh në rajon për 500.000 të prekur nga tërmeti që të jetojnë në kushte më të mira.